Deuxième journée du championnat de rugby à sept de Polynésie : Pirae s’impose dans une lutte acharnée

Tahiti, le 29 septembre 2024 - Le stade de la Fautaua a été le théâtre d’un spectacle intense pour le rugby à sept polynésien, ce samedi, à l’occasion de la deuxième journée du championnat. Malgré l’absence de l’équipe de Moorea, qui avait participé à la première journée, cinq équipes seniors étaient bien représentées : Pirae, Papeete, Paea, Punaauia et Faa’a. Elles se sont affrontées dans une compétition marquée par l’intensité des matchs et la qualité technique des joueurs.



Les horaires des matchs ayant été avancés, c’est à 14 heures qu’ont débuté les rencontres. Un horaire qui n’a fait que peu de cas du confort des joueurs, vue la chaleur lourde de ce samedi. Sous un soleil de plomb, les équipes ont dû s’adapter pour enchaîner les matchs sur une cadence de deux foix sept minutes. Le format choisi pour cette deuxième journée était une poule unique, permettant ainsi à chaque équipe de se rencontrer. Les joueurs ont donc dû gérer non seulement la fatigue physique, mais aussi la tactique, car les rencontres successives ne laissaient guère de place à l’erreur.



Duel à distance



Dès le début des matchs, deux équipes se sont démarquées : Pirae et Papeete. Chacune de ces formations a imposé son rythme, mettant en évidence leur domination du jour. Pirae, avec une équipe plus étoffée qu’il y a 15 jours a montré une grande maîtrise technique. De son côté Papeete, fort de sa deuxième place lors de la première journée, et dont le collectif bien rodé était emmené par le jeune demi de mêlée – pas encore 18 ans –, Paul Baigts.



Le hasard du calendrier a fait que le dernier match de ces deux équipes les opposait pour une place en haut du classement. Les attentes étaient élevées et le public présent n’a pas été déçu. Dès les premières minutes, l’intensité de la rencontre a laissé entrevoir une confrontation d’un niveau élevé. Papeete a ouvert le score, profitant d’une belle initiative de son jeune numéro neuf, bien épaulé par son coéquipier, Koohianuu, très actif samedi. Les joueurs de la capitale ont ainsi pris l’avantage en début de match, surprenant tout le monde.



Cependant, Pirae n’a pas tardé à réagir. Fidèle à sa réputation de ne jamais abandonner, l’équipe est rapidement revenue au score grâce à un essai bien construit, suivi d’une transformation qui leur a permis de prendre l’avantage à la mi-temps (7 - 5). La pause a été brève mais suffisante pour permettre aux deux équipes de reprendre des forces avant une deuxième mi-temps tout aussi intense.



Au retour des vestiaires, les joueurs de Pirae ont su remettre la main sur le ballon, grâce notamment au jeune Taaora Tuaira-Ticchi, précieux dans les airs et dans le combat, et un julien Mamaatuaiahuitapu multipliant les phases de jeu et mettant la défense de Papeete sous pression. Après plusieurs tentatives, ils ont fini par inscrire un deuxième essai, creusant l’écart au tableau d’affichage. Papeete, malgré une belle résistance, n’a pas réussi à revenir au score. Le match s’est donc terminé sur la victoire de Pirae, qui s’adjuge ainsi la deuxième journée du championnat.



Dans le match pour la troisième place, Paea a largement dominé Punaauia, s’imposant avec un score sans appel de 26 à 0. Paea a montré une belle maîtrise collective, et cette victoire lui permet de se positionner favorablement dans la course au titre.



Une fin de championnat palpitante



Au classement général après deux journées, c’est Paea qui prend les commandes, grâce à sa constance et à ses performances solides. Ils sont suivis de près par Pirae et Papeete, qui se retrouve à égalité de points. Cependant, le règlement stipule qu’en cas d’égalité, ce sont les cartons rouges et jaunes, ainsi que le nombre de premières places accumulées lors des tournois, qui départagent les équipes. Grâce à cette règle, Pirae devance Papeete et occupe ainsi la deuxième place.



Cette deuxième journée du championnat de rugby à sept de Polynésie a offert un spectacle de bon niveau, malgré des conditions météorologiques torrides. Les équipes ont montré une grande combativité, et le classement reste encore très ouvert pour les prochaines journées. Paea, leader provisoire, devra continuer sur cette lancée pour espérer conserver sa position, tandis que Pirae et Papeete restent des prétendants sérieux au titre. La compétition s’annonce encore plus palpitante, avec des équipes prêtes à se battre jusqu’au bout pour décrocher la victoire finale.



Le championnat de rugby à sept de Polynésie, qui allie intensité, rapidité et technicité, ne cesse de gagner en popularité, attirant de plus en plus de spectateurs et suscitant un véritable engouement pour ce sport. La prochaine journée sera donc très attendue, avec des équipes qui reviendront plus motivées que jamais pour tenter de faire la différence et prendre l’avantage au classement général.



Paul Baigts,

Demi de mêlé de Papeete

“Je suis super content et fier d’avoir joué avec les Seniors. Je suis encore en M18 mais je m’entraine souvent avec les grands. J’étais un peu stressé mais les joueurs m’ont vite mis à l’aise et je me suis senti bien sur le terrain. J’espère que je pourrai rejouer vite avec eux pour la suite du championnat à 7 et, pourquoi pas, faire quelques rencontres à XV.”



Taaroa Tuaira-Ticchi,

Joueur de Pirae

“Ça fait du bien de jouer avec une équipe plus étoffée. On se connait bien. On joue ensemble depuis longtemps surtout avec les jeunes qui sont montés en Seniors. J’espère qu’on continuera à travailler tous ensemble pour bien finir le championnat à 7 et aussi préparer le prochain championnat à XV.”





Résultat



Classement de la deuxième journée

1 Pirae 10 pts

2 Papeete 8 pts

3 Paea 7 pts

4 Punaauia 6 pts

5 Faa’a 5 pts





Classement général

1 Paea 17 points

2 Pirae 15 pts

3 Papeete 15 pts

4 Punaauia 14 pts

5 Faa’a 9 pts

6 Mooréa 6 pts