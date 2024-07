Deux semaines après les premiers feux, la Macédoine du Nord continue de brûler

Skopje, République de Macédoine du Nord | AFP | mercredi 24/07/2024 - Au moins sept feux de forêt sont toujours en cours en Macédoine du Nord mercredi, deux semaines après le déclenchement de plusieurs gros incendies, une "catastrophe nationale" selon le ministre de l'Intérieur.



Les pompiers, équipés d'un matériel souvent désuet, luttent pour tenter d'éteindre définitivement les flammes, par une chaleur extrême - le mercure redescendant difficilement sous les 40 degrés en journée.



Selon le centre de crise, mercredi matin, sept incendies étaient encore actif à travers le pays.



Son directeur, Stojance Angelov, a toutefois souligné des progrès, évoquant notamment un incendie dans les montagnes de la région de Serta désormais maîtrisé. Les prévisions météorologiques, qui annoncent de la pluie en fin de journée, pourraient aider les pompiers.



C'est une "catastrophe nationale", a déploré au cours d'une conférence de presse à Skopje, la capitale, le ministre de l'Intérieur Pance Toskovski, ajoutant que le gouvernement manque un d'"un système capable de répondre efficacement aux situations de crise, en particulier aux incendies".



Aucune information officielle n'a été diffusée sur les dommages causés par ces sinistres - les responsables macédoniens ont cependant promis d'en fournir une fois la dernière flamme éteinte.



Au déclenchement des feux, le gouvernement avait rapidement décrété "l"état de crise" pendant 30 jours.



Cette mesure permet d'engager des ressources plus importantes de l'Etat pour répondre à des situations de risque accru pour les biens, la santé et la vie des personnes et des animaux.



Le gouvernement a aussi décidé de faire appel à la police et à l'armée pour lutter contre les incendies et de relever le niveau de préparation du personnel médical dans l'ensemble du pays.



Plusieurs pays ont également aidé les pompiers macédoniens à lutter contre les incendies, envoyant avions, hélicoptères et hommes sur le terrain. Mais la grande majorité d'entre eux est déjà repartie.



En 2021, les feux avaient détruite environ 10.000 hectares de forêt.