Deux ministres intègrent le gouvernement: Parmentier-Lecocq au Handicap, Thiériot aux Armées

Paris, France | AFP | vendredi 27/09/2024 - L'Elysée a annoncé vendredi la nomination de deux nouveaux ministres délégués au gouvernement, la députée Horizons Charlotte Parmentier-Lecocq aux Personnes en situation de handicap et le député Les Républicains Jean-Louis Thiériot auprès du ministre des Armées et des Anciens combattants Sébastien Lecornu.



Nommés six jours après l'équipe gouvernementale de Michel Barnier, les deux nouveaux ministres devaient rejoindre le séminaire gouvernemental en cours vendredi après-midi autour du Premier ministre, a précisé Matignon.



Macroniste historique passée chez Horizons ces derniers jours, la députée Charlotte Parmentier-Lecocq récupère un portefeuille laissé sans attribution lors de la première salve de nominations samedi, ce qui avait entraîné une fronde du secteur.



Députée du Nord et macroniste depuis 2017, la parlementaire de 47 ans avait occupé le poste-clé de présidente de la commission des Affaires sociales de l'Assemblée entre septembre 2023 et juin 2024, après la nomination au gouvernement de sa prédécesseure Fadila Khattabi.



Âgé de 55 ans, Jean-Louis Thiériot est député LR de Seine-et-Marne et était pressenti depuis plusieurs jours pour prendre le portefeuille des Anciens combattants, auprès de Sébastien Lecornu.



"Je sais pouvoir compter sur vous pour accompagner nos Anciens combattants, faire vivre la Mémoire, et participer au rayonnement territorial et international du ministère", a réagi sur X le ministre des Armées.



Avec ces deux nominations, le gouvernement de Michel Barnier compte 41 membres.