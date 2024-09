Deux jours pour “rendre le patrimoine accessible à tout le monde”

Tahiti, le 19 septembre 2024 – Les Journées du patrimoine auront lieu ce samedi et ce dimanche au Musée de Tahiti et des îles à Punaauia avec pour thème “le patrimoine maritime”. Au programme, des projections de films du Fifo et “un focus sur des objets et des collections en rapport avec la navigation et le patrimoine maritime”.



La 41e édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu ce samedi et ce dimanche. Et le Fenua n’est pas en reste puisque le Musée de Tahiti et des îles – Te Fare Manaha ouvre aussi ses portes avec comme thème principal “le patrimoine maritime ”.



Pour l’occasion, le musée propose “un programme assez chargé, avec en accès libre et gratuit la salle permanente du musée et la salle d’exposition temporaire où il y a l’exposition Horue sur l’histoire du surf qui est prolongée jusqu’au vendredi 4 octobre”, assure la directrice du Musée de Tahiti et des îles, Hinanui Cauchois, qui ajoute que les visites sont “libres”. Dans la salle permanente, “un focus sera fait sur des objets des collections qui sont en rapport avec la navigation et le patrimoine maritime au sens large”, précise Hinanui Cauchois qui ajoute que des “mini-expositions thématiques” seront aussi de mise ce week-end.



Quelques-uns des films du Festival international du film documentaire océanien (Fifo) seront également diffusés dans l’auditorium. “Il y a des documentaires de l’édition 2024 (…). En rapport avec le patrimoine maritime, la navigation, la mer au sens large”, indique la directrice du musée.



Plusieurs ateliers seront également mis en place dans les jardins du musée comme celui sur la navigation traditionnelle animé par l’association Tu i te vai puna qui intervient également “en milieu scolaire”, précise Hinanui Cauchois. Vous pourrez également, ce week-end, tester la dextérité de vos doigts en participant aux ateliers de tressage et d’artisanat. Attention, le nombre de places est limité et cela varie de dix à quinze personnes en fonction des ateliers, précise la directrice du musée. “Nous avons décidé de faire en sorte que les inscriptions se fassent sur place en direct le jour même avant l’atelier. C'est-à-dire premier inscrit, premier à participer, car ce serait plus juste pour tout le monde et pour les familles qui ne sont pas toujours connectées.” Les bambins n’ont pas été oubliés puisque des activités de créativité seront également de mise et ces ateliers seront animés par les membres de l’association des amis du musée.

À l’origine, “les Journées du patrimoine servaient à montrer des sites ou des monuments historiques auxquels le public n’a pas toujours accès. Au départ, c’était pour montrer ce qui est un peu caché ou pas accessible pour des raisons diverses et variées. Et ensuite, c’est devenu quelque chose de plus général, c’est-à-dire tout simplement rendre accessible à tout le monde. Cela peut être des sites, des monuments, des vieux immeubles…”



À noter que les deux Journées du patrimoine seront animées par un groupe de Raiatea, Manu Hau.