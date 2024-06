Deux gardes à vue suite au meurtre de Taapuna

Tahiti, le 26 juin 2024 - Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour meurtre, vol et escroquerie suite au décès d'un homme de 59 ans à Taapuna le 17 juin, deux individus ont été placés en garde à vue dans les locaux de la Section de recherches. Si le premier a été remis en liberté mercredi après-midi, le second sera présenté devant le juge d'instruction jeudi matin.



Dix jours après la découverte du corps sans vie d'un homme de 59 ans à Taapuna, le juge d'instruction en charge de l'information judiciaire ouverte pour meurtre, vol et escroquerie, Thierry Fragnoli, a fait procéder cette semaine au placement en garde à vue de deux individus. Un quadragénaire déjà connu de la justice, également père de quatre enfants, a été interpellé mardi par les enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie sur commission rogatoire. L'homme, qui a été filmé en train de retirer de l'argent avec la carte bleue de la victime, sera présenté devant le magistrat instructeur jeudi matin en vue de sa mise en examen. Le second individu a quant à lui été relâché ce mercredi après avoir été entendu durant plusieurs heures en garde à vue.



Le 17 juin, le corps de la victime avait été retrouvé dans sa maison, recouvert par une bâche. Des signes d'effraction avaient été constatés par les enquêteurs qui avaient également trouvé une barre à mine à l'extérieur du domicile. La carte bancaire du quinquagénaire ainsi que la voiture du défunt auront donc permis de retrouver la trace de celui qui les a, depuis, utilisées.