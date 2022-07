Deux fois plus de danse pour les 40 ans du Mini-Heiva

Tahiti, le 19 juillet 2022 – Le Mini-Heiva de l'InterContinental Tahiti aura lieu les 29 et 30 juillet et les 5 et 6 août, sur le grand motu de l'hôtel. Quatre soirées au cours desquelles le public pourra apprécier le meilleur de la culture polynésienne, autour d'un grand buffet. Pour les 40 ans de l'événement, les organisateurs ont souhaité proposer encore plus de spectacles.



Pour fêter les 40 ans du Mini-Heiva et son retour après deux années marquées par la crise Covid, l'InterContinental Tahiti a vu les choses en grand et a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Durant quatre soirées –vendredi 29 et samedi 30 juillet, et vendredi 5 et samedi 6 août– l'hôtel propose un dîner-spectacle avec un véritable condensé de la culture polynésienne.



Au programme, démonstrations de sports traditionnels, danse du feu, mise à l'honneur des artisans qui feront des démonstrations sur scène, danse de Miss Tahiti et de ses dauphines, mais aussi, à l'occasion de cet anniversaire, danse des anciens lauréats de Miss et Mister Mini-Heiva. Cette année, les organisateurs ont souhaité proposer deux fois plus de spectacles, avec non pas une troupe de danse par soir comme les années précédentes, mais deux, pendant les trois premières soirées. Ainsi, vendredi 29 juillet, les spectateurs pourront découvrir ou redécouvrir les spectacles de Hana Pupu Ori Tahiti, 2e prix Hura Ava Tau du Heiva 2022, et Hitireva, 2e prix Hura Tau, 2e prix de la meilleure danseuse et 2e prix du meilleur danseur. Samedi 30 juillet, ce sont Ia Ora Te Hura, 1er prix Hura Ava Tau et meilleur orchestre, et Tamariki Poerani, 1er prix du plus beau costume et 1er prix de la meilleure danseuse, qui se produiront sur la scène du grand motu. Vendredi 5 août, place à Teva i Tai, 3e prix Hura Tau et 1er prix du costume végétal, et Te Maeva, 3e prix du meilleur orchestre création et meilleur Pa'o'a - Hivinau. Enfin, lors de la dernière soirée, les spectateurs pourront assister à la prestation de chant de Tamari'i Mahina, 2e prix Tarava Raromata'i, et du groupe de danse Hei Tahiti, grand vainqueur du Heiva et 2e prix du meilleur orchestre. C'est également lors de cette soirée que se déroulera l'élection de Miss et Mister Mini-Heiva 2022. Les candidats effectueront un défilé en tenue de soirée et proposeront un “talent show”.



Pour les différents groupes qui participeront à ces quatre soirées, c'est l'occasion de partager une dernière fois leur spectacle, qui a nécessité de nombreux mois de travail acharné, dans une ambiance beaucoup plus détendue, comme le confie la cheffe du groupe Hei Tahiti, Tiare Trompette. “Pour les danseurs, c'est l'occasion de partager le spectacle avec leurs familles, mais aussi avec les touristes, dans un cadre idyllique. On va configurer le spectacle autrement, on travaille sur différents plans de scène. Et on est dans une autre mentalité, on va chercher à se faire plaisir d'abord et à finir en beauté car c'est le dernier spectacle des festivités du Heiva.”

Plein les papilles Côté gastronomie, deux thèmes seront proposés : les soirées Fenua le premier week-end avec des viandes cuites à la broche, à la rôtissoire ou à la plancha devant le client, et les soirées Moana le second week-end, plus axées sur les poissons du fenua. Sans oublier les langoustes qui seront proposées durant les quatre soirées. Les gourmands retrouveront pour le dessert, entre autres, la fontaine en chocolat.



À l'occasion des 40 ans du Mini-Heiva, la brasserie Hoa a également créé une bière spéciale, en édition limitée, proposée uniquement à l'hôtel pendant deux mois. Il s'agit d'une bière blanche au gingembre et combawa.



Enfin, lors de la dernière soirée, le 6 août, l'ensemble des convives seront invités à souffler les bougies et déguster le gâteau d'anniversaire du Mini-Heiva. Quatre soirées qui promettent donc d'en mettre plein la vue et plein les papilles.

Programme des soirées Vendredi 29 juillet : soirée Fenua 18h30 : ouverture du buffet et animation par le groupe Tah Session

19h20 : démonstration de sports traditionnels

19h35 : danse de Miss Tahiti et de ses dauphines

19h40 : présentation de deux artisans

19h50 : spectacle de Hana Pupu Ori Tahiti (2 e prix Hura Ava Tau au Heiva)

prix Hura Ava Tau au Heiva) 20h35 : présentation d'un artisan

20h45 : danse du feu

20h55 : danse des anciens lauréats de Miss et Mister Mini-Heiva

21h05 : spectacle de Hitireva (2 e prix Hura Tau, 2 e prix de la meilleure danseuse et 2 e prix du meilleur danseur au Heiva)

prix Hura Tau, 2 prix de la meilleure danseuse et 2 prix du meilleur danseur au Heiva) 21h50 : tirage au sort des lots

Samedi 30 juillet : soirée Fenua 18h30 : ouverture du buffet et animation par le groupe Tahiti Ora Band

19h20 : démonstration de sports traditionnels

19h35 : danse de Miss Tahiti et de ses dauphines

19h40 : présentation de deux artisans

19h50 : spectacle de Ia Ora Te Hura (1 er prix Hura Ava Tau et meilleur orchestre au Heiva)

prix Hura Ava Tau et meilleur orchestre au Heiva) 20h35 : présentation d'un artisan

20h45 : danse du feu

20h55 : danse des anciens lauréats de Miss et Mister Mini-Heiva

21h05 : spectacle de Tamriki Poerani (1 er prix du plus beau costume et 1 er prix de la meilleure danseuse au Heiva)

prix du plus beau costume et 1 prix de la meilleure danseuse au Heiva) 21h50 : tirage au sort des lots

Vendredi 5 août : soirée Moana 18h30 : ouverture du buffet et animation par le groupe Tahiti Ora Band

19h20 : démonstration de sports traditionnels

19h35 : danse de Miss Tahiti et de ses dauphines

19h40 : présentation de deux artisans

19h50 : spectacle de Teva i Tai (3 e prix Hura Tau et 1 er prix du costume végétal au Heiva)

prix Hura Tau et 1 prix du costume végétal au Heiva) 20h35 : présentation d'un artisan

20h45 : danse du feu

20h55 : danse des anciens lauréats de Miss et Mister Mini-Heiva

21h05 : spectacle de Te Maeva (3 e prix du meilleur orchestre création et meilleur Pa'o'a - Hivinau au Heiva)

prix du meilleur orchestre création et meilleur Pa'o'a - Hivinau au Heiva) 21h50 : tirage au sort des lots

Samedi 6 août : soirée Moana 18h30 : ouverture du buffet et animation par le groupe Mana Ora

19h15 : démonstration de sports traditionnels

19h30 : danse de Miss Tahiti et de ses dauphines

19h35 : Pupu Himene par Tamari'i Mahina (2 e prix Tarava Raromata'i au Heiva)

prix Tarava Raromata'i au Heiva) 19h50 : élection de Miss et Mister Mini-Heiva 2022

20h50 : danse du feu

21h00 : danse des anciens lauréats de Miss et Mister Mini-Heiva

21h10 : spectacle de Hei Tahiti (1 er prix Hura Tau et 2 e prix du meilleur orchestre au Heiva)

prix Hura Tau et 2 prix du meilleur orchestre au Heiva) 21h55 : tirage au sort des lots

22h10 : remise des prix Miss et Mister

22h30 : gâteau d'anniversaire des 40 ans

Pratique

Tarif unique par soirée : 12 900 Fcfp par adulte, 6 450 Fcfp pour les enfants entre 4 et 11 ans inclus

Informations et réservations par mail à Dîner-spectacleTarif unique par soirée : 12 900 Fcfp par adulte, 6 450 Fcfp pour les enfants entre 4 et 11 ans inclusInformations et réservations par mail à [email protected] , par téléphone au 40.86.51.50 ou directement dans le lobby de l'hôtel InterContinental Tahiti.



