Deux "évasions" devant le tribunal

Tahiti, le 28 juillet 2022 – Jeudi après-midi, au tribunal correctionnel de Papeete, deux hommes étaient jugés pour ne pas avoir respecté les conditions de leur semi-liberté et de leur détention à domicile. Le premier avait trop bu et oublié de retourner en détention et le second comparaissait pour avoir coupé son bracelet électronique.



Deux affaires d’évasion étaient jugées en comparution immédiate, jeudi après-midi, au tribunal correctionnel de Papeete. Dans la première, un sans-abri placé au centre de semi-liberté à Faa’a était jugé pour s’être soustrait lundi au contrôle auquel il était soumis. Le prévenu a raconté qu’après avoir rencontré un ami au cours d’une sortie autorisée, il avait trop bu et s’était ensuite rendu, titubant, chez ses parents, où il avait dormi au lieu de rentrer au centre. Son conseil a invoqué une maladresse "extrêmement ponctuelle", soulignant la dynamique de reconstruction professionnelle de son client. La procureure a relevé que son absence avait fortement inquiété les agents du service pénitentiaire, qui avaient craint qu’il ne lui soit arrivé quelque chose avant de partir à sa recherche.



Dans la seconde affaire, un jeune homme de 23 ans était jugé pour n’avoir pas non plus respecté ses mesures de détention, cette fois-ci à domicile, puisqu'il était parti samedi dernier participer à une trop longue sortie de pêche. Fait plus grave, il lui était également reproché d’avoir coupé la lanière de son bracelet électronique au cours d’une nuit de beuverie entre amis. Son avocat a demandé la relaxe sur ce fait de dégradation, puisque son client a assuré à l'audience que c'était en réalité un de ses proches qui avait coupé le bracelet sans qu'il ne s'en rende compte.



Pour ces deux "bêtises", dixit l'avocats des deux prévenus, les deux hommes ont été condamnés respectivement à une et deux semaines de travaux d'intérêts généraux.