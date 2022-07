Tahiti, le 26 juillet 2022 – Le conseil des ministres doit acter mercredi deux coups de pouce sur les allocations de rentrée scolaire pour maintenir le pouvoir d'achat. Une augmentation de 3 000 Fcfp de l'allocation de rentrée scolaire et l'extension de l'aide vestimentaire aux ressortissants du régime des salariés.



La mesure doit permettre de “maintenir le pouvoir d'achat” des Polynésiens pour la rentrée scolaire 2022-2023, malgré le contexte de hausse des prix. Le ministre de l'Économie et la directrice de cabinet de la ministre des Solidarités ont annoncé mardi lors d'un point presse commun deux coups de pouce “exceptionnels” pour la prochaine rentrée scolaire. Les deux mesures doivent être présentées et actées mercredi en conseil des ministres, mais il ne faut aucun doute qu'elles seront avalisées par le gouvernement. Elles ont en effet déjà été actées la semaine dernière au conseil d'administration de la CPS, qui gère les comptes sociaux finançant ces allocations.



La première concerne une augmentation de 3 000 Fcfp de “l'allocation de rentrée scolaire” pour l'ensemble des 33 000 élèves bénéficiaires. Une allocation qui profite donc à 60% des 55 000 élèves de Polynésie française, soumise à condition de revenus et progressive en fonction de l'âge des élèves. Avec l'augmentation, elle passera de 5 000 à 8 000 Fcfp pour les moins de 6 ans ; de 8 000 à 11 000 Fcfp pour les élèves de 6 à 12 ans ; de 12 000 à 15 000 Fcfp pour les élèves de 12 à 16 ans ; et de 16 000 à 19 000 Fcfp pour les élèves de plus de 16 ans. Impact budgétaire estimé sur les comptes sociaux : 105 millions de Fcfp.



Le second coup de pouce de rentrée est une extension de “l'aide vestimentaire” aux ressortissants du régime générale des salariés (RGS). À l'heure actuelle, l'aide vestimentaire ne bénéficie qu'aux seuls élèves du régime de solidarité –elle est automatique– et aux élèves affiliés au régime des non-salariés –sur condition de ressources– mais pas aux élèves relevant du régime des salariés. Pour ces derniers, estimés à 14 000 bénéficiaires supplémentaires, il s'agira également d'une aide versée sur conditions de ressources.



Les premiers versements de ces allocations sont prévus cette semaine et les compléments la semaine prochaine. Les nouveaux bénéficiaires pouvant s'adresser à la CPS pour obtenir ces aides financières.