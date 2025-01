Des prénoms 2024 toujours aussi ancrés dans la culture

En 2024, le nombre de naissances au Centre hospitalier de la Polynésie française a connu une légère baisse, ce qui n’a pas empêché son lot d’originalité. Du prénom le plus répandu au plus long, en passant par le plus insolite, nos petits bambins sont toujours une source d’inspiration. En ce début d’année 2025, petit clin d’œil sur les prénoms qui ont marqué 2024.



Recensée par le bureau des affaires administratives et civiles de la mairie de Pirae, la natalité à l’hôpital de Taaone enregistre en 2024 un léger recul. Avec 178 naissances de moins qu’en 2023, c’est le chiffre le plus bas depuis trois ans. À cela s’ajoutent les 45 enfants nés à la maison de naissance Tumu Ora. Un constat global, puisque le taux de natalité est en baisse partout dans le monde. Ce sont les garçons qui ont été les plus nombreux cette année 2024. Dans une continuité affichée depuis quelques années, nos tāne comptabilisent 972 naissances, tandis que nos vahine, elles, en totalisent 955. Peu d’écart les sépare, ce qui reflète un bel équilibre chez les enfants du Fenua.



Au niveau des prénoms, on découvre, comme chaque année, les plus utilisés, les nouveautés, les insolites, et ceux qui ont marqué les naissances en 2024. Chez les garçons, Herearii arrive en tête de liste. Sept enfants nés à l’hôpital ou à Tumu Ora portent ce magnifique prénom signifiant “Amour royal”. Également en tête, à égalité, sept enfants appelés Kahanui, signifiant “Cadeau des dieux”. Deux prénoms qui se démarquent des classiques comme Teva, Manu ou Hiro.



Chez les filles, ce sont les prénoms Heiana, signifiant “Couronne brillante”, et Merahi, signifiant “Ange”, qui ont été les plus sollicités. Du côté des prénoms insolites, on trouve des Aalif, des Waddle, des Ohio, des Saiki ou encore des Hazel. Bien que peu courants, ils trouveront sûrement leur place dans la société polynésienne. Aussi surprenants par leur longueur que par leur originalité, certains prénoms nécessiteront un diminutif pour être prononcés. Hetuakakiteragituatinitini ou encore MaBelleSainteFleurs font partie des prénoms composés contenant le plus grand nombre de lettres. Tous représentatifs de la culture tahitienne, ils se fondront rapidement dans les listes d’élèves des écoles. À l’opposé, le prénom le plus court est Ka.



Pour conclure ce portrait original de la natalité en 2024, il a été observé que la saison des amours aurait plutôt eu lieu à l’hiver austral 2023, puisque le plus grand nombre de naissances a été enregistré en mars et avril 2024.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 5 Janvier 2025 à 20:06 | Lu 3228 fois