Des panneaux pour redécouvrir la plage de Maui

Tahiti, le 22 novembre 2024 – Depuis ce vendredi, à l’initiative du collège de Taravao, les usagers de la plage de Maui, à Toahotu, ont accès à une mine d’informations culturelles et environnementales, ainsi qu’à un cadre-photo illustré.





C’est l’une des plages publiques les plus plébiscitées de la Presqu’île. Mais qui connaît vraiment son patrimoine ? Depuis ce vendredi, les usagers ont accès à une mine d’informations sur une pancarte réalisée par les élèves du collège de Taravao, dans le cadre de l’option pédagogique Tourisme éco-culturel et sportif.



Dévoilée en présence de plusieurs partenaires, dont le comité du tourisme et la commune de Taiarapu-Ouest, cette table en demi-cercle est le fruit d’un travail collaboratif amorcé en 2019. “L’idée de départ, c’était de mettre en valeur les sites touristiques de la Presqu’île. On a choisi plusieurs sites de la côte est et de la côte ouest, et aujourd’hui, on concrétise ce travail sur la plage Tapua’e Maui. On est parti de la légende de ‘Maui qui attrape le soleil’, contée par Charline [Saint-Saëns, NDLR], la maire déléguée de Toahotu, et qui est ancrée ici. Il y a aussi toute la partie de sensibilisation écologique par rapport à la vulnérabilité de cette plage de quelques mètres de large, autant au niveau du récif que des plantes. C’est une action engagée, comme le souligne la chanson ‘Preserve the ocean’, dans laquelle les élèves se positionnent en tant qu’écocitoyens”, expliquent les professeurs de l’équipe Te Tama a Teva i Tai, investis dans plusieurs projets avec le soutien de la direction du collège. L’association Tama no te Tairoto et la fondation Pew-Bertarelli ont également apporté leur soutien pour la photographie sous-marine et l’infographie.







Préservation et créativité

Destinée aux locaux comme aux touristes, cette signalétique est associée à un cadre-photo qui permettra aux visiteurs d’immortaliser leur passage sur place, avec la plage et le lagon en toile de fond. Cette œuvre, qui met en scène le célèbre héros et l’environnement marin, a été illustrée à quatre mains par Hina Mermet, artiste et ancienne professeure d’arts plastiques, et Tuteani Avaeoru, élève particulièrement talentueux.



“Acteurs du développement durable et de leur propre avenir”, les élèves de 4e ont animé des ateliers explicatifs pour présenter plus en détail ces deux panneaux ; une façon de restituer leurs connaissances. D’autres sites pourraient être concernés par cette initiative dans les prochaines années.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 22 Novembre 2024 à 15:32 | Lu 150 fois