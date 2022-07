Des lycéens lyonnais, dont la note au bac avait été baissée, obtiennent gain de cause

Tahiti, le 19 juillet 2022 - Des élèves de première de l'académie de Lyon ont vécu une histoire similaire à ceux du lycée Samuel-Raapoto, à Arue. Ils ont vu leur note de l'épreuve de français baissée d'un point après harmonisation. Mais ils ont obtenu gain de cause, ils conserveront la meilleure note. À Tahiti, les premiers recours pour obtenir le rétablissement des notes initiales ont été déposés ce mardi matin au vice-rectorat.



L'histoire n'est pas sans rappeler celle des lycéens de première du lycée Samuel-Raapoto, à Arue. À Lyon, en métropole, les notes de l'épreuve de français du baccalauréat ont été baissées d'un point pour plusieurs lycéens, quelques heures après leur parution, rapportent nos confrères du Figaro. Ces notes n'avaient pas encore été validées par la commission d'harmonisation. “Le rectorat a ensuite tenté de corriger son erreur quelques heures plus tard en publiant la “bonne” liste, celle des notes harmonisées. Au grand dam des candidats dont la note initiale s’est trouvée rabotée au cours du processus”, peut-on lire dans l'article du quotidien.



Au lycée Samuel-Raapoto, plusieurs élèves de première avaient vu leurs moyennes du contrôle continu baissées de deux points dans deux matières, le contrôle continue comptant pour 40% de la note finale du baccalauréat. Lors d'une rencontre avec le vice-rectorat, il avait été conseillé aux parents d'élèves de déposer un recours individuel pour demander le rétablissement des notes initiales. Une trentaine de premiers recours ont été déposés ce mardi matin auprès du vice-rectorat, indiquent les parents d'élèves, qui en appellent “à la bienveillance de la ministre”.



Le ministère de l’Éducation nationale a rappelé aux lycéens lyonnais que “les notes du bac sont provisoires jusqu’à la délibération finale qui a lieu en fin de terminale, à l’issue des dernières épreuves”. Une réponse similaire à celle qui avait été formulée par le vice-rectorat aux lycéens de Raapoto. Néanmoins, les lycéens lyonnais pourront conserver la meilleure des deux notes : ceux qui avaient vu leur note diminuée par la commission d'harmonisation retrouveront leur note initiale et ceux dont la note avait été augmentée garderont cette seconde note. Nul doute que les lycéens de Tahiti espèrent une issue similaire à celle de leurs collègues lyonnais.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mardi 19 Juillet 2022 à 18:05 | Lu 155 fois