Des golfeuses brillantes à la Dumbea Cup

Tahiti, le 10 novembre 2023 - Des golfeurs tahitiens ont participé entre le 1er et le 3 novembre, en Nouvelle-Calédonie, à la Dumbea Cup. A l'issue des trois journées de compétition, Laina Faraire s'est classée deuxième chez les dames (en BRUT), avec notamment une carte de 78 rendue lors de dernière journée. En NET, Mareva Heyman et Juanita Tauira se sont classées respectivement première et deuxième. Et en vétérans, Yvonne Wimmer a pris la deuxième place en BRUT.



Une délégation polynésienne, composée de emmenée par le président de l'AS Central Sport Golf, Jean-Pierre Lormeau, a pris part entre le 1er et le 3 novembre, en Nouvelle-Calédonie, à la Dumbea Cup. Une compétition qui a rassemblé 138 golfeurs sur les green du Garden Golf de Dumbea. Et les dames ont été particulièrement brillantes. A l'issue des trois journées de compétition, dans le format BRUT, on retiendra la performance de Laina Faraire. La championne de Polynésie en titre s'est classée deuxième, en rendant notamment la meilleure carte (78) lors de la dernière journée. Toujours en BRUT mais chez les vétérans. Yvonne Wimmer s'est classée troisième et Moana Coutrot a pris la quatrième place.



Dans le format NET, Mareva Heyman et Juanita Tauira se sont également distinguées et terminent la compétition respectivement à la première et deuxième place. Et chez les hommes on note la quatrième place de Mike Tauira en BRUT.