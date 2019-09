Des gendarmes agressés et blessés à Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie

Nouméa, France | AFP | mercredi 17/09/2019 - Des gendarmes ont été agressés et deux sont blessés sur l'île d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie, alors qu'ils intervenaient en raison d'un attroupement sur la route, a indiqué mercredi le parquet de Nouméa.



Les faits se sont produits lundi dernier à hauteur de la tribu kanak de Banutr, au centre de cet atoll de 3.400 habitants.

Des jeunes, dont certains étaient en état d'ébriété selon les Nouvelles-Calédoniennes, s'étaient rassemblés sur la route, expliquant aux trois militaires venus sur les lieux qu'ils "attendaient leurs adversaires (du sud de l'île, ndlr) pour en découdre", a déclaré le procureur de la République Alexis Bouroz, dans un communiqué.

Ils ont précisé aux gendarmes que l'affaire était liée "au meurtre de l'un des leurs" le 19 août dernier, poignardé devant une station-service par un homme d'une trentaine d'années, placé depuis en détention provisoire.

"Alors que le dialogue semblait pourtant instauré, et pour une raison inexpliquée, un jeune a porté un coup de poing" à un gendarme, qui a fait usage d'un diffuseur lacrymogène, détaille le haut magistrat.

Les individus se sont alors "déchaînés", frappant l'adjudante-chef de patrouille "à la tête avec une pierre", avant de "saccager le véhicule de service à coups de pierres et de l'incendier". Un gilet pare-balles a en outre été dérobé.

La situation s'est calmée grâce à l'intervention de trois autres gendarmes en repos, qui passaient fortuitement à proximité.

A l'issue des premières investigations et de l'intervention de chefs coutumiers kanaks, "six hommes de 20 à 40 ans" ont été interpellés et placés en garde à vue, et le gilet pare-balles récupéré. Ils ont reconnus "à des degrés divers" leur participation à ces agressions et comparaîtront vendredi 20 septembre devant le tribunal correctionnel.

L'adjudante-chef blessée à la tête a été transférée au Médipôle de Koutio, prés de Nouméa. Ses jours ne sont pas en danger, a encore indiqué le parquet.