Des fromages et confiseries rappelés pour “risque de blessures”

Tahiti, le 15 septembre 2022 – La DGAE a diffusé cette semaine deux rappels de produits, le premier concernant des bûches de chèvre, le second des guimauves en chocolat. Tous peuvent contenir des “corps étrangers” pouvant occasionner des blessures.



La Direction générale des affaires économiques (DGAE) a relayé cette semaine, sur sa page Facebook, plusieurs rappels de produits alimentaires. Si l’information a été diffusée massivement en métropole, elle est passée assez inaperçue au fenua.



Dans un premier temps, il s’est agi, mardi, d’un rappel de bûches de chèvre de différentes marques (Carrefour, U, Les Croisés, Chêne d’Argent…), qui concernait la France entière, outre-mer inclus. Le motif invoqué est un risque de présence de corps étrangers inertes (verre, métal, plastique…) pouvant engendrer des blessures ou effets indésirables. “Il est demandé aux personnes qui détiendraient ces produits de ne pas les consommer et de les rapporter au magasin. Un remboursement sera effectué”, pouvait-on lire sur le site gouvernemental Rappel Conso. La liste complète de tous les lots concernés (soit 23 bûches de chèvre différentes) peut y être consultée : rappel.conso.gouv.fr/categorie/64



Mercredi après-midi, ce sont les “authentiques petits oursons guimauve” de la marque Cémoi qui ont fait l’objet d’un rappel diffusé par la DGAE. La raison est quasi identique : “risque de présence de filament métallique flexible”. Il est donc également demandé de ne pas consommer ce produit, qui peut être vendu sous différents packagings. Plus de détails en suivant le lien : rappel.conso.gouv.fr/categorie/0/1/ourson



Rédigé par Lucie Ceccarelli le Jeudi 15 Septembre 2022 à 17:29 | Lu 975 fois