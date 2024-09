Des chiens pour lutter contre le trafic d’ice à Bora Bora

Bora Bora, le 5 septembre 2024 - Face à la montée du fléau que représentent le trafic et la consommation de stupéfiants au Fenua, la commune de Bora Bora a décidé de se doter d’un nouvel outil : une unité rapide d’intervention et d’assistance cynophile.





Assurer la sécurité des habitants et lutter contre le trafic de stupéfiants : telles seront les mission des deux nouvelles recrues de la brigade de police municipale de Bora Bora : deux bergers malinois, des chiens connus pour leur intelligence et dressés spécialement pour la détection de drogues.





Face à la croissance inquiétante de la circulation de cannabis et d’ice, le chef Geva, porteur du projet, a proposé que la commune se dote d’une unité spéciale qui viendra renforcer les forces de police de l’île.





Le nouveau dispositif nécessite une formation spécifique d’opérateur cynotechnique spécialisé en détection de produits stupéfiants que deux agents vont recevoir, dès la semaine prochaine à Tahiti. L’acquisition de véhicules spécifiques destinée au transport de la nouvelle unité vient s’ajouter au dispositif, dont le coût s’élève à 19 millions de francs. Les deux chiens spécialisés dans la recherche de stupéfiants seront prochainement installés dans les nouveaux locaux édifiés pour eux à l’arrière du poste de police municipale de Bora Bora.





Ces chiens joueront également un rôle déterminant dans la lutte contre le problème des chiens divagants et mordeurs, complétant ainsi la mise en place de l’arrêté municipal les concernant.





La signature de la convention entre le haut-commissaire Éric Spitz et le maire de la commune, Gaston Tong Sang, a eu lieu vendredi dernier à la mairie de Bora Bora à l’occasion de la visite officielle du représentant de l’État sur l’île. Cette convention établit un partenariat entre gendarmerie nationale et police municipale. Le détachement de six gendarmes de la DCI ainsi que la création d’une brigade de police nautique témoignent également de la volonté des pouvoirs publiques de renforcer la sécurité à Bora Bora.