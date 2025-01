Des centaines de Palestiniens quittent Jénine au 3e jour d'une opération israélienne

Jénine, Territoires palestiniens | AFP | jeudi 23/01/2025 - Des centaines de Palestiniens ont quitté jeudi le camp de Jénine en Cisjordanie occupée, a indiqué un responsable au troisième jour d'une opération d'envergure de l'armée israélienne contre des groupes armés qui a fait au moins 12 morts.



Bulldozers, aviation et véhicules militaires blindés sont utilisés par les soldats dans cette opération baptisée "Mur de Fer", lancée deux jours après le début d'une trêve dans la bande de Gaza entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.



L'opération vise à "éradiquer le terrorisme à Jénine", a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu, à propos de la ville et du camp de réfugiés de Jénine situés dans le nord de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël.



"Des centaines de résidents du camp ont commencé à partir après que l'armée israélienne, via des haut-parleurs fixés sur des drones et des véhicules militaires, leur a ordonné de l'évacuer", a déclaré le gouverneur de Jénine Kamal Abou al-Roub.



Salim Al-Saadi, membre du comité de gestion du camp, qui vit à proximité immédiate du camp, a confirmé cet ordre. "Ils ont demandé aux résidents du camp de partir avant 17H00 locales (15H00 GMT) et il y a des dizaines de personnes qui ont commencé à partir."



Mais l'armée israélienne, interrogée par l'AFP, a démenti un tel ordre. "Nous ne sommes pas informés d'ordre d'évacuation pour les résidents de Jénine pour l'instant."



Dès mercredi, les Palestiniens avaient commencé à fuir à pied la région de Jénine, selon des images de l'AFP. Un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants ont été vus marcher sur une route boueuse, certains portant des sacs, alors que le bruit des drones au-dessus d'eux était clairement audible.



- "Raser les routes" -



Jeudi, l'armée israélienne a affirmé avoir abattu avant l'aube en périphérie de Jénine deux combattants du Jihad islamique accusés d'avoir tué trois Israéliens dans une attaque en janvier.



Ils étaient barricadés dans une maison du village de Burqin, et "après un échange de tirs, ils ont été éliminés", a-t-elle déclaré.



Un dernier bilan du ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne mardi soir a fait état de dix morts dans l'opération à Jénine, régulièrement la cible d'opérations israéliennes contre les groupes armés dont le Hamas et le Jihad islamique.



L'armée israélienne a indiqué mercredi avoir "frappé plus de dix terroristes", en parlant de "frappes aériennes sur des infrastructures terroristes" et du "démantèlement de nombreux explosifs installés sur les routes".



Le même jour, le gouverneur de Jénine a annoncé de nombreuses arrestations, et dit que "l'armée d'occupation a rasé au bulldozer toutes les routes menant au camp". L'armée dit avoir recours à ces engins pour se prémunir de dispositifs explosifs.



- "Soutien inébranlable" -



La Cisjordanie est séparée de la bande de Gaza, territoire palestinien occupé par Israël de 1967 à 2005, par le territoire israélien.



La nouvelle opération à Jénine est intervenue au lendemain de l'investiture du président américain Donald Trump, dont le chef de la diplomatie Marco Rubio a promis mercredi un "soutien inébranlable" à Israël lors d'un appel téléphonique avec M. Netanyahu.



M. Rubio a également "félicité le Premier ministre pour les succès remportés par Israël contre le Hamas et le Hezbollah (libanais) et s'est engagé à travailler sans relâche pour aider à libérer tous les otages encore détenus à Gaza".



Après 15 mois de guerre déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, la première phase d'un accord de cessez-le feu est entrée en vigueur le 19 janvier à Gaza.



Trois otages israéliennes parmi les dizaines d'otages retenus encore à Gaza après leur enlèvement durant cette attaque, ont été libérés en échange de 90 prisonniers palestiniens après la trêve. Un prochain échange est prévu samedi.



Dans l'une de ses premières décisions, le président Trump a mis fin aux sanctions imposées par son prédécesseur Joe Biden à des colons israéliens extrémistes de Cisjordanie en raison de leurs attaques contre les Palestiniens.



En 2020, lors de son premier mandat, M. Trump avait proposé un "deal du siècle" pour le conflit israélo-palestinien qui prévoyait l'annexion par Israël de pans de la Cisjordanie, mais n'avait jamais abouti.



La France et l'ONU ont appelé Israël à la retenue en Cisjordanie.



Les violences en Cisjordanie ont explosé en Cisjordanie durant la guerre à Gaza. Depuis octobre 2023, au moins 850 Palestiniens y ont été tués par l'armée israélienne ou par des colons, selon le ministère palestinien de la Santé.



Dans le même temps, au moins 29 Israéliens, dont des soldats, y ont péri dans des attaques palestiniennes ou dans des opérations militaires selon Israël.