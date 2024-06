Des centaines de Canadiens, dont des prisonniers, évacués à cause des feux de forêt

Ottawa, Canada | AFP | dimanche 23/06/2024 - Des centaines de personnes, dont 225 détenus d'une prison de haute sécurité, ont été évacuées en raison de feux de forêt au Canada, ont annoncé les autorités dimanche au début de la saison estivale des incendies.



Les incendies avaient durement touché le pays en 2023 d'est en ouest, brûlant plus de 15 millions d'hectares. Ils avaient coûté la vie à huit pompiers et poussé les autorités à évacuer plus de 235.000 personnes.



Le centre pénitentiaire fédéral de Port-Cartier, situé à environ 500 kilomètres au nord-est de la ville de Québec, a été évacué en même temps qu'un millier d'habitants au cours du week-end.



La prison a été fermée et les détenus "ont bien été transférés de la zone touchée vers d'autres établissements pénitentiaires fédéraux sécurisés", a précisé Anne Kelly, cheffe de l'administration pénitentiaire du Canada, citée dans un communiqué.



La prison a abrité certains des condamnés les plus célèbres du pays, dont plusieurs tueurs en série.



L'état d'urgence a été déclaré au niveau local vendredi au moment où des incendies de forêt menaçaient la ville de Port-Cartier.



Plus au nord, 750 employés travaillant sur un barrage hydroélectrique, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, ont également été déplacés. La centrale fournit de l'électricité à plusieurs régions.

le Lundi 24 Juin 2024 à 06:24 | Lu 78 fois