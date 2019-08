Des Tiki Toa gagnent la Coupe de Suisse

Plusieurs Tiki Toa ont joué le week-end dernier avec le BSC Lions Riviera avec lequel ils ont remporté aux penalties (2-2/4-3) la Coupe de Suisse contre les Winti Panthers. On comptait dans l’effectif suisse les Heimanu Taiarui, qui réside en Suisse, Tearii Labaste, Ariihau Teriitau et Heirauarii Salem, trois joueurs de l’AS Pirae. Les quatre Tahitiens ont marqué en finale les six buts de leur équipe. Heimanu Taiarui a reçu par ailleurs le Trophée du meilleur buteur et celui du meilleur joueur du tournoi. Dans la foulée, l’équipe termine troisième de la Swiss Beach Soccer League 2019, un championnat au niveau relevé.