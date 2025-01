Déplacés à Gaza: une marée humaine en route vers le nord du territoire palestinien

Nousseirat, Territoires palestiniens | AFP | lundi 27/01/2025 - Une marée humaine de déplacés est en route lundi vers le nord de la bande de Gaza ravagée par plus de 15 mois de guerre dans le territoire palestinien, après un compromis de dernière minute entre Israël et le Hamas pour la libération de six autres otages.



Le gouvernement israélien a par ailleurs annoncé lundi que huit des otages retenus captifs dans la bande de Gaza, qui doivent être libérés dans les prochaines semaines dans la première phase de l'accord de trêve, étaient morts.



Le compromis de dernière minute entre Israël et le Hamas préserve le cessez-le-feu fragile dans le territoire dévasté, dont la quasi-totalité des 2,4 millions d'habitants a été déplacée.



Dès l'ouverture du passage aux piétons, à 05H00 GMT, un flot ininterrompu d'hommes, femmes et enfants chargés de bagages ou poussant des chariots, s'est mis en marche sur l'artère côtière vers le nord du territoire palestinien.



De longues files de véhicules, surchargés de bagages, remontent aussi vers le nord sur un autre axe, plus à l'est. Selon un responsable de la sécurité de Gaza, "plus de 200.000 déplacés" avaient gagné le nord les deux premières heures.



Des foules s'étaient mises en route dès samedi, mais pour se heurter au niveau de la ville de Nousseirat au refus israélien de les laisser passer via le corridor de Netzarim, qui coupe le territoire en deux au sud de la ville de Gaza.



- "Victoire" -



Israël, accusé par le Hamas de "violer" l'accord de trêve, avait invoqué la non-libération d'une civile captive à Gaza, Arbel Yehud, et la non-remise d'une liste recensant les morts et vivants parmi les 87 otages encore à Gaza, dont 34 déclarés morts par l'armée.



Dimanche soir, un règlement a été trouvé, le Hamas s'engageant à libérer trois otages jeudi, dont Arbel Yehud, 29 ans, et Agam Berger, 20 ans, enlevée alors qu'elle effectuait son service militaire près de Gaza.



Trois autres captifs à Gaza doivent rentrer chez eux samedi comme prévu par l'accord de trêve, en échange de prisonniers palestiniens.



"C'est un sentiment formidable de rentrer chez soi, auprès de (...) ses êtres chers et pour inspecter sa maison, s'il y a toujours une maison", confie dans la foule en marche Ibrahim Abu Hassera.



"Nous nous sentons heureux mais en même temps tristes car nous avons perdu beaucoup de proches, mon fils est un martyr", affirme une grand-mère, Entissar Al-Saeedi.



De retour à Gaza-ville, Lamees al-Iwady dit vivre, à 22 ans, "le plus beau jour" de sa vie. "Nous reconstruirons nos maisons, même si c'est avec de la boue et du sable".



Selon le gouvernement gazaoui, 135.000 tentes et caravanes sont nécessaires dans la ville et le gouvernorat du nord, où plus de 90% du bâti a été détruit par des mois de combats acharnés et d'intenses pilonnages israéliens.



La guerre a aussi détruit "les infrastructures publiques, les systèmes de traitement des eaux usées et d'approvisionnement en eau potable et la gestion publique des déchets", a pointé dans un entretien à l'AFP Achim Steiner, chef de l'agence onusienne du développement (PNUD).



Ce retour est une "victoire" contre "les plans d'occupation" de Gaza et de "déplacement" forcé des Palestiniens, s'est réjoui le Hamas.



Israël ne permettra pas "un retour à la réalité du 7 octobre", a toutefois averti son ministre de la Défense, Israël Katz, et quiconque "menacera les forces de l'armée israélienne paiera un prix élevé".



- Rejet de tout "déplacement forcé" -



Dimanche, l'idée lancée par le président américain, Donald Trump, de déplacer les Gazaouis vers l'Egypte et la Jordanie pour, selon ses termes, "faire le ménage" dans le territoire, a déclenché une volée de dénonciations dans le monde arabe.



Le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007, tout comme le président palestinien, Mahmoud Abbas, ont rejeté cette suggestion, qui renvoie pour les Palestiniens à la "Nakba" ("Catastrophe" en arabe), du nom donné à leur déplacement de masse à la création d'Israël en 1948.



La Jordanie, qui accueille environ 2,3 millions de réfugiés palestiniens, et l'Egypte se sont aussi élevés contre un tel "déplacement forcé", qui, selon la Ligue arabe "ne pourrait être qualifié autrement que comme du nettoyage ethnique".



Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich (extrême droite), a lui salué une "excellente idée".



- 33 otages et 1.900 prisonniers -



La première phase de l'accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le 19 janvier, doit durer six semaines et permettre la libération de 33 otages retenus à Gaza contre quelque 1.900 prisonniers palestiniens.



Sept otages incluant quatre soldates israéliennes libérées samedi sont déjà rentrées chez elles, contre la libération de 290 Palestiniens détenus en Israël.



Pendant cette première phase doivent être négociées les modalités de la deuxième, visant à la libération des derniers otages et la fin définitive de la guerre. Dans l'attente, les livraisons d'aide humanitaires se multiplient.



La dernière étape doit porter sur la reconstruction de Gaza, dont environ deux-tiers des constructions, incluant la quasi-totalité des écoles et hôpitaux, ont été détruites ou endommagées selon l'ONU, et la restitution des corps des otages morts en captivité.



La guerre a été déclenchée par l'attaque menée le 7 octobre 2023 par le Hamas en Israël, qui a entraîné la mort de 1.210 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles israéliennes.



L'offensive lancée en représailles par Israël dans la bande de Gaza a fait au moins 47.306 morts, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugées fiables par l'ONU.