Départ reporté pour Pirae, les joueurs encore testés ce vendredi

Tahiti, le 28 janvier 2022 – Après l'annonce, jeudi, de la découverte de 7 joueurs (sur 23) positifs au Covid-19, la Fifa a préconisé le report du départ de l'AS Pirae pour la Coupe du monde des clubs, aux Émirats arabes unis. Ce vendredi l'effectif orange a repassé des tests PCR, avant un possible départ dans la soirée.



L'AS Pirae devait s'envoler, jeudi soir, pour les Émirats arabes unis et la Coupe du monde des clubs, et cela même si 7 joueurs de l'effectif orange (sur 23) ont été dépistés positifs au Covid-19. La première solution envisagée était de décaler le départ des sept joueurs positifs, mais jeudi soir à l'aéroport de Tahiti-Faa'a, la délégation orange n'a finalement pas pu embarquer suite à "la demande de la Fifa et pour protéger le pays hôte. Une demande que le club a choisi de respecter", précise l'AS Pirae sur sa page Facebook.



Un nouveau départ de la délégation est annoncé pour ce vendredi soir. Mais avant, l'ensemble des joueurs et du staff (35 personnes) devra repasser des tests PCR, pris en charge cette fois-ci par la Fifa. "Si on est négatif, on partira. Mais si on a vraiment une propagation dans l'équipe et si l'on perd la moitié des joueurs on n'aura plus le minimum requis pour disputer un match. A ce moment là on ne pourra pas participer au tournoi", a expliqué l'entraineur de Pirae, Naea Bennett. Les résultats des tests seront connus en fin d'après-midi ce vendredi.