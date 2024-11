Départ de la consule générale d'Australie

Tahiti, le 21 novembre 2024 - Mercredi, le président Moetai Brotherson a reçu Alison Shea, consule générale d'Australie, à l'occasion de sa dernière visite de courtoisie marquant la fin de son mandat en Polynésie française. L'occasion de faire le bilan après un an et demi passé sur le territoire.



Un moment protocolaire mais non sans enjeu selon le président Moetai Brotherson, qui a reçu mercredi Alison Shea, consule générale d'Australie, pour une dernière visite marquant la fin de son mandat en Polynésie française. Une opportunité d'échanger sur diverses thématiques dont notamment la culture et l'éducation, l'égalité des genres, la transition énergétique, le tourisme, les projets en matière d'infrastructures aéroportuaires, la connectivité numérique avec le câble Google, les préparatifs en vue de l'UNOC3 en juin 2025 à Nice, mais aussi le processus onusien d'autodétermination de la Polynésie française.



Autre question abordée et pas des moindres : l'exploitation minière en eaux profondes. Le président du Pays en a profité pour rappeler sa position claire sur le sujet en affirmant que l'exploration des fonds marins ne doit pas mener à l'exploitation, mais plutôt à une meilleure compréhension de la vie sous-marine en eaux profondes, encore largement méconnue.



Enfin, cette rencontre a permis d'annoncer l'arrivée prochaine de Greta Whyte qui prendra la relève à la tête du consulat.



D'après communiqué.