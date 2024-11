Départ de feu maîtrisé au magasin de Tautira

Tahiti, le 22 novembre 2024 – Plus de peur que de mal au village. Vers 9 heures, ce vendredi matin, un départ de feu est survenu sur un raccord électronique de panneaux solaires, à l’extérieur de la supérette.





Ce vendredi matin, aux alentours de 9 heures, le pire a été évité au magasin de Tautira, passé sous la franchise “U”. Selon nos informations, un feu s’est déclaré à l’extérieur de la supérette, au niveau d’un raccord électronique de panneaux solaires. “C’est la première fois que ça m’arrive. Heureusement qu’on s’en est rendu compte rapidement, avant que ça ne prenne de l’ampleur ! C’est une odeur bizarre qui nous a alertés : ça commençait tout juste à prendre feu”, confie le gérant.



En plus des extincteurs à disposition sur place, les pompiers de Taiarapu-Est sont intervenus, ainsi qu’un technicien spécialisé pour couper le circuit concerné. L’incident n’a fait aucun blessé, et les dégâts matériels sont principalement d’ordre électrique. L’installation étant toujours sous garantie, le prestataire a été contacté pour procéder aux changements nécessaires. Suite à cette expérience qui aurait pu mal tourner, le responsable du magasin s’est dit favorable à des “contrôles renforcés”.