Défilé des chars ce soir à Faa'a

Vendredi 20 décembre 2024 – Le défilé de chars fera son grand retour à Faa’a, après six ans d’absence. L’évènement va forcément entraîner des perturbations sur la voie de circulation.



La parade va vibrer au rythme de Noël. Les chars illuminés offriront un cadre parfait pour savourer cette magie unique. Le cortège partira de motu Ovini, à 18 heures, passera par la route de Heiri pour faire un stop devant la mairie et opérer un demi-tour à la montée de Pamatai.

Depuis plusieurs semaines, les bénévoles des différents quartiers ont préparé la décoration des chars. Des guirlandes lumineuses ont été ajoutés et des jeux de lumières pour transformer les chars, toujours, aux couleurs du monde de Disney.

La parade de Noël de Faa’a promet une ambiance digne des contes avec des chorégraphies et des costumes revisités des grands classiques de Walt Disney. Ce défilé mettra des paillettes et de féerie dans les yeux du public. Petits et grands pourront voir et applaudir le père Noël, mais aussi des musiciens, des danseurs danseuses de différents quartiers de Faa’a. La population est vivement invitée à cet évènement joyeux et festif.

De plus, le maire informe qu’à partir de 18 heures, la circulation routière, sur la RT1 Arati’a Nelson MANDELA, sera perturbée. Le tronçon routier situé entre Puurai et Pamatai sera fermé à la circulation, sauf pour les riverains et les urgences.

À ce titre, un dispositif de sécurité sera mis en place par la police municipale. De plus, les automobilistes sont invités à emprunter la RDO pour traverser la commune de Faa’a.