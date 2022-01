“Déferlement de violence” en présence d'un nourrisson

Tahiti, le 24 janvier 2022- Un jardinier de 24 ans, poursuivi pour des violences commises sur sa compagne en présence de leur bébé de huit mois, a été condamné lundi à huit mois de prison dont quatre mois ferme. Le 22 janvier à Taiarapu est, il avait très violemment battu sa compagne en lui frappant notamment la tête contre une table.



Le tribunal correctionnel a jugé lundi un jardinier de 24 ans auquel il était reproché d'avoir frappé sa compagne et mère de leur petit garçon de huit mois. Dans la soirée du 22 janvier, ce sont des passants qui avaient appelé les gendarmes alors que le prévenu et sa femme se trouvaient au bord de la route avec leur enfant à Taiarapu est. Sur place, les forces de l'ordre n'avait pas trouvé le couple qui avait quitté les lieux en laissant leur enfant aux voisins.



Ils avaient finalement été interpellés dans un véhicule quelques minutes plus tard et ce, alors que le prévenu conduisait sans permis avec un taux d'alcoolémie de 2 grammes par litre de sang. Entendue, la victime avait relaté une soirée de violence ou son compagnon lui avait asséné des coups de pied et de poing alors qu'elle tenait leur bébé dans ses bras. L'homme l'avait également attrapée par les cheveux avant de lui taper la tête contre une table. A la barre du tribunal lundi, le jardinier a demandé pardon en expliquant –grand classique– qu'il allait signer à la Croix Bleue. Évoquant un “véritable déferlement de violence” à l'issue duquel la victime aurait pu mourir, le procureur a requis huit mois de prison dont quatre avec sursis, assortis d'un mandat de dépôt. Après en avoir délibéré, le tribunal a suivi les réquisitions du parquet.