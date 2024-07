Décès de Paul Lederman, l'impresario de Claude François et Coluche

Paris, France | AFP | dimanche 21/07/2024 - Paul Lederman, qui fut l'impresario de grandes vedettes, comme Claude François, Coluche ou les Inconnus, est décédé à l'âge de 84 ans dimanche à l'hôpital américain de Neuilly, ont annoncé ses enfants dans un communiqué à l'AFP.



"Notre père, figure emblématique du monde du spectacle et de la production, nous a quittés entouré des êtres qui lui étaient les plus chers. Fidèle à la manière dont il a vécu toute sa vie, il s'est éteint après avoir combattu avec force et dignité les séquelles d'une longue maladie", écrivent-ils dans un communiqué.



Avec son flair et un sens commercial hors pair, Paul Lederman a été pendant des décennies un incontournable faiseur de rois, même si certaines de ces aventures se sont terminées devant les tribunaux.



Figurent aussi à son tableau de chasse Hervé Vilard, Mike Brant, Michel Polnareff, Christophe, Michèle Torr, Thierry Le Luron ou encore Renaud.



Né en mai 1940 au Maroc, alors sous protectorat français, il est le fils de juifs polonais très modestes.



En 1945, la famille débarque à Marseille avant de s'installer à Paris. Il abandonne tôt l'école et décroche à 15 ans un job de disquaire à Versailles puis aux Puces.



Au Golf Drouot, "Temple du rock" à Paris, il croise Lucky Blondo, dont il fait son premier artiste avec la chanson "Jolie petite Sheila", classée numéro 1.



Puis il découvre Claude François, batteur encore inconnu de 20 ans, et lui fait chanter "Belles, belles, belles" et "Si j'avais un marteau".



Il invente avec son poulain une nouvelle façon de conduire la carrière d'un artiste, s'en occupant de A à Z: psychologiquement, artistiquement, promotionnellement et financièrement.



Avec Coluche, croisé en 1974 au Café de la Gare, Paul Lederman est à l'origine de plusieurs coups de génie, comme la vraie-fausse candidature à la présidentielle de 1981, qui lui assure une immense couverture médiatique, et le fameux "mariage" Le Luron-Coluche...



Avec Les Inconnus, qu'il a lancés, la collaboration s'est toutefois terminée au tribunal. Lederman accuse le trio d'avoir violé ses obligations contractuelles mais perd son procès.



Rebelote avec les fils de Coluche, en conflit ouvert avec lui depuis la mort de leur père en 1986 à propos de droits d'auteur sur une série de sketches. Au terme d'un marathon judiciaire, l'impresario est condamné à leur verser plus d'un million d'euros en 2019.



"Pour faire vivre sa volonté et sa mémoire", sa famille émet le souhait "de développer une Fondation".



"Les obsèques se tiendront dans la plus stricte intimité dans les jours qui viennent", précisent Jessica, Alexandra et Alexandre Lederman.

