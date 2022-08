Décès de Michel Pahuatini, un “pionnier de l'aquaculture”

Tahiti, le 3 août 2022 – Le ministère de l’environnement et des ressources marines a diffusé mercredi un message de condoléances à la famille et aux proches de Michel Pahuatini, pionnier de l’aquaculture à Reao.



Le ministère de l’environnement et des ressources marine diffuse mercredi un communiqué de condoléances après le décès de Michel Pahiuatini, une figure de l’aquaculture à Reao présenté comme un “pionnier de l'aquaculture de bénitier et de l'exploitation durable des ressources récifales en Polynésie française”. “Si la filière bénitiers s'est développée à Reao et si elle s'est avérée exemplaire au niveau local et international, c'est en grande partie grâce à Michel qui ne comptait pas ses efforts pour partager ses connaissances avec les autres aquaculteurs, les autorités, les développeurs et gestionnaires et les scientifiques”, souligne le message officiel. “Il œuvrait sans contrepartie, aussi bien au développement de la filière Pahiva, qu'à la gestion durable des ressources du lagon de son île.”

Le ministre Heremoana Maamaatuaiahutapu, adresse le témoignage de son soutien et de ses condoléances attristées à la famille et aux proches de cet “exemple pour les générations futures”.