Décès d'un maire en Guadeloupe: ouverture d'une information judiciaire

Pointe-à-Pitre, France | AFP | vendredi 05/04/2024 - Une information judiciaire a été ouverte à Pointe-à-Pitre après le décès Cédric Cornet, maire de la commune du Gosier en Guadeloupe, retrouvé mort chez lui le 21 mars, a appris l'AFP vendredi auprès du parquet.



"On a saisi un juge d'instruction pour une ouverture d'information judiciaire pour +recherche des causes de la mort+", a déclaré à l'AFP Caroline Calbo, la procureure de la République.



"Ça veut dire que tout est ouvert", a-t-elle précisé, indiquant que ce cadre procédural permettrait "de formuler des demandes s'il y en a et de balayer les doutes de la famille".



Les proches de Cédric Cornet ont déposé plainte contre X cette semaine pour assassinat. Ils disent ne pas croire aux conclusions de l'autopsie, qui évoquent une mort accidentelle.



Cédric Cornet, 43 ans, était maire depuis 2020 du Gosier, la troisième commune la plus peuplée de Guadeloupe.



Il était inscrit au fichier des délinquants sexuels depuis sa condamnation en appel en 2019 à deux ans de prison avec sursis pour atteinte sexuelle sur une mineure de moins de 15 ans.



Il avait aussi été mis en examen en janvier 2023 pour "détournements de fonds publics, favoritisme, recours au travail dissimulé".



Les conclusions de l'autopsie réalisée au lendemain de la découverte du corps de M. Cornet ont été rendues publiques mercredi par le parquet de Pointe-à-Pitre afin "d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie".



Elles évoquent un décès imputé à une "asphyxie mécanique par obstruction des voies aériennes supérieures par un volumineux corps étranger alimentaire".