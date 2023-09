De l'argent et du bronze pour les Tahitiens aux Mondiaux de pêche sous-marine

Tahiti, le 10 septembre 2023 – Les chasseurs tahitiens ont brillé ce dimanche, en Espagne, aux championnats du monde de pêche sous-marine. Chez les dames, Onyx Le Bihan s'est offert la médaille de bronze en individuel et au classement par équipe avec sa partenaire, Taina Orth, elles se sont emparées de l'argent. Chez les hommes, la sélection tahitienne repart aussi de ces Mondiaux avec du bronze obtenu au classement par équipe.



Les eaux du Pays basque, en Espagne, ont souri aux chasseurs tahitiens. A l'issue des deux journées de compétition aux championnats du monde de pêche sous-marine, les athlètes polynésiens ont décroché d'excellents résultats. A commencer notamment par les dames. Onyx Le Bihan, avec 23 prises dont 16 validées, a déroché ainsi la troisième place en individuel. Sa partenaire de la sélection tahitienne, Taina Orth, s'est classée pour sa part cinquième avec 14 prises toutes validées. Des résultats qui ont offert également la médaille d'argent aux chasseuses du fenua au classement par équipe.



Du côté des hommes, la meilleure performance en individuel est venue de Mauiarii Taea qui termine ces Mondiaux à la cinquième place (22 prises et 15 validées). L'intéressé a devancé Dell Lamartinère, sixième, et Titouan Roncin qui pointe à la 15e place. Et comme pour les femmes, ces résultats en individuel offrent également une médaille, en l'occurrence du bronze, à la sélection masculine au classement par équipe.













