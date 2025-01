David Voinson et sa blonde en escale à Tahiti

Tahiti, le 8 janvier 2025 – Ses vidéos avec son double féminin affolent les réseaux sociaux. En partenariat avec Angela R. Productions, l’humoriste David Voinson se produira au Grand théâtre de la Maison de la culture, le 15 février. Au lendemain de la Saint-Valentin, son spectacle qui interroge les relations hommes-femmes promet d’être piquant !





Vous avez certainement aperçu ses vidéos sur les réseaux sociaux, où il cumule des millions d’abonnés et de vues. À 25 ans, la star montante de l’humour y alterne des rôles masculins et féminins en variant les perruques, dont une blonde “iconique”, se répondant à lui-même avec des vannes à haut débit. Ses sketchs s’inspirent du quotidien, et plus particulièrement des relations hommes-femmes, sources d’incompréhensions. En soirée, entre copines, en vacances, au bureau, sous la couette, toutes les situations y passent.



​Les tumultes de l’amour

Si ses premières blagues remontent à ses débuts en tant que chroniqueur à la radio, il écume les scènes ouvertes et les tremplins en tant qu’humoriste depuis une dizaine d’années. En tournée depuis quelques mois à travers la France, il jouera son premier “one-(wo)man-show” à Papeete, le 15 février, au lendemain de la Saint-Valentin. Une date toute trouvée pour cet esprit comique qui aime se jouer des tumultes de l’amour.



Dans une vidéo relayée par Angela R. Productions, l’artiste donne un aperçu de ce qui attend le public polynésien. Sur une chanson de Ken Carlter, sa blonde s’initie au ‘ori Tahiti et aux plats typiques pour “être la vahine iconique de l’île”. Si l’essentiel du spectacle est rôdé, il faudra probablement s’attendre à quelques adaptations locales. “J’ai hâte de vous rencontrer”, conclut David Voinson.





Le pitch “Malgré son air sûr de lui, David se demande s’il ne rate pas l’essentiel. Profiter de sa vie de célibataire ou trouver le grand amour ? Sans cesse à la croisée des chemins, il explore au fil du spectacle les contradictions de sa génération. Il manie avec humour son rapport au monde et aux autres à travers ses potes, les soirées, sa famille, mais surtout les filles. Comment leur plaire ? Comment les comprendre ? Comment ne pas passer pour un gros charo (charognard, ou coureur de jupons, NDLR) ?”

​Informations pratiques David Voinson en one-man-show, samedi 15 février 2025, à 19 h 30, au Grand théâtre de la Maison de la culture. Tarifs : 6 200 francs en catégorie 1 et 5 900 francs en catégorie 2. Réservations en ligne sur www.ma-billetterie.pf ou dans les magasins Smart Store (Centre Vaima) et iStore (Pacific Plaza Faa’a).

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 8 Janvier 2025 à 16:29