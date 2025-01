David Lynch, géant du cinéma américain, est mort à 78 ans

Tahiti le 16 janvier 2025. David Lynch, géant du cinéma américain à l'influence immense, réalisateur de "Twin Peaks" et "Mulholland Drive", est mort à 78 ans, a annoncé jeudi sa famille dans un communiqué publié sur sa page Facebook.



"C'est avec un très grand regret que nous, sa famille, annonçons le décès de l'homme et de l'artiste,



"Il y a un grand vide dans le monde maintenant qu'il n'est plus avec nous", ajoute sa famille, qui n'a pas donné de détails sur les causes de son décès et a demandé le respect de son intimité.



Né en 1946 dans le Montana (nord-ouest) David Lynch est considéré comme un maître du cinéma qui a révolutionné l'image et marqué cet art avec l'ambiance inquiétante et obsédante de ces films.



De l'histoire de zombie en noir et blanc "Erasehead" (1977), son premier long-métrage financé par des petits boulots, à l'une de ses consécrations avec "Sailor et Lula" (1990), palme d'Or à Cannes, la plupart de ses oeuvres sont devenues culte.



Autre chef d'oeuvre pour la critique, "Elephant Man" (1980), film émouvant sur une créature difforme de l'Angeleterre victorienne.



En 1990, il créé "Twin Peaks", série mythique qui révolutionne le genre et transforme en détectives des millions de télespectateurs hantés par les mystères qu'il trousse sur deux saisons. Un quart de siècle plus tard, il récidive avec "Twin Peaks: The Return" (2017).



