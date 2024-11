Dans les coulisses de Meurtres aux Marquises

Nuku Hiva, le 4 novembre 2024 - Avec 80 téléfilms dont six déjà tournés en outre-mer, la série Meurtres à… est l’un des programmes favoris des téléspectateurs de France Télévisions. En ce moment, le dernier opus est en tournage aux Marquises. Au programme : culture, traditions, paysages luxuriants sur fond d’enquête policière. Et tous les ingrédients pour développer la filière audiovisuelle dans l’archipel.





La série de téléfilms intitulée Meurtres à… diffusée sur France 3 compte 80 fictions toujours plus populaires. Un immense succès qui ne cesse de croître depuis ses débuts en 2013.



En 2019, l’épisode Meurtres à Tahiti avait d’ailleurs été très apprécié par le public national avec plus de 25% de part d’audience en métropole, en première diffusion. Un record.



C’est donc logiquement que l’équipe à l’origine du premier épisode polynésien a décidé de revenir au Fenua pour réaliser un nouvel opus de la série policière, dont l’action se déroulera cette fois-ci aux Marquises.



Pour ce faire, le producteur délégué métropolitain Jean-Charles Felli, le réalisateur François Velle, la directrice de casting Claire Schwob et le producteur exécutif local Hervé Boitelle avaient effectué un premier séjour à Nuku Hiva puis à Hiva Oa en avril dernier pour y faire les repérages des paysages et bâtiments qui agrémenteront l’enquête policière, puis pour y procéder à une série de castings pour trouver les personnages du film.

“Un environnement spirituel, naturel et culturel” Depuis dix jours, les 50 membres de l’équipe technique et artistique recrutée en métropole, mais aussi pour partie au Fenua, sont à Nuku Hiva pour y tourner l’essentiel du film dont le scénario a été largement inspiré du premier séjour du réalisateur et du producteur métropolitains.



“Le fait d’être venus aux Marquises il y a quelques mois va nous permettre de montrer la variété de la Polynésie française que les métropolitains ne connaissent pas tous”, explique le producteur Jean-Charles Felli. “Je parle notamment des spécificités, de l’insularité toute particulière des Marquises et de la culture de l’archipel qui est bien différente de celle de Tahiti. Nous voulions vraiment axer notre enquête, puisqu’il s’agit d’un polar, dans cet environnement spirituel, mais aussi naturel et culturel, que ce soit à travers la danse, le tapa, les paepae ou les paysages, entre autres.”



En effet, l’une des particularités de la série Meurtres à…, c’est que les lieux symboliques, les paysages ou encore les empreintes culturelles des régions filmées occupent une place importante, qui dépasse le simple décor de film.



Ainsi, cette semaine, des scènes ont été tournées dans le centre de Taiohae, le village principal de Nuku Hiva. Notamment au marché, devant la gendarmerie et à l’hôpital, mais aussi dans les décors naturels de la vallée de Hakaui, dans le village de Hooumi, où encore aux abords des sites archéologiques de Koueva et de Kamuihei dans le village de Hatiheu (classé au patrimoine mondial de l’Unesco). Une partie de l’équipe s’est aussi rendue une journée sur l’île de Hiva Oa, où Jacques Brel a passé les dernières années de sa vie. Un clin d’œil au chanteur belge fera notamment partie du film.

Sara Mortensen en tête d’affiche Quant au synopsis de cet opus marquisien, il prend place à Nuku Hiva. Une ancienne policière, venue se ressourcer aux Marquises, se retrouve plongée au cœur d’une enquête suite à la découverte du corps sans vie de sa meilleure amie sur la plage le jour de son mariage.



L’arme du crime est un tapa marquisien aux inscriptions énigmatiques. Pour résoudre cette enquête, qui s’annonce complexe, l’ex-policière va devoir reprendre du service et faire équipe avec le chef de la gendarmerie locale, tout en affrontant ses propres démons.



Ce sont la comédienne franco-norvégienne Sara Mortensen (Plus belle la vie, Astrid et Raphaëlle, Meurtres à Bayeux) et Medi Sadoun (Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?) qui sont les têtes d’affiche de l’épisode, mais le casting compte également, outre les figurants, plusieurs comédiens amateurs, recrutés principalement aux Marquises : Kahu Kaiha, Tepa Teuru, Vincent Terorotua, Tensia Manzanal, Pako Tamarii, Alexandre Gidon, Françoise Ah-Scha, Matiki Kautai ou encore Heiiti Chanson.



Des comédiens amateurs que le réalisateur et le producteur ont trouvés particulièrement à l’aise. “Il y a chez les personnes que nous avons recrutées localement un talent naturel, c’est-à-dire que ça a marché tout de suite”, explique Jean-Charles Felli. “Bien sûr, il a fallu retravailler sur les ruptures, sur les silences, un peu la technique, mais on est quand même vraiment impressionnés par leur jeu. Il y a un fort potentiel aux Marquises au niveau de l’interprétation. Je ne sais pas à quoi c’est dû, mais le fait est là. Et je dois dire que même en métropole, on ne trouve pas cette qualité de jeu chez les amateurs. D’ailleurs, j’invite vraiment les producteurs à venir tourner des films ici. Il y a des décors naturels incroyables et de bons acteurs, et ce qui fait la qualité d’un film, ce sont évidemment les décors, la réalisation, l’écriture et l’interprétation.”

“Il y a vraiment une carte à jouer” “Donc, à mon sens, il est très important que le gouvernement de la Polynésie soutienne la filière audiovisuelle locale”, poursuit le producteur. “J’espère d’ailleurs qu’il va nous soutenir. Pour l’instant, nous n’avons pas eu de réponse de sa part, mais je pense qu’il y a vraiment une carte à jouer pour inciter les productions à venir tourner, pas seulement à Tahiti, mais vraiment aux Marquises, il y a tout ici. D’autant que nous avons bien vu qu’il y a une vraie envie de la part de la population qui nous a merveilleusement accueillis et d’ailleurs, je l’en remercie. Il faut prendre en considération que la filière audiovisuelle, au même titre que le tourisme, peut constituer un atout économique non négligeable pour les Marquises.”



Le téléfilm Meurtres aux Marquises, écrit par Éric Delafosse et Isabelle Polin puis réalisé par François Velle sera livré à France 3 au début du mois de mars 2025. Puis la chaîne décidera de la date de diffusion. Par ailleurs, le film sera distribué dans une quarantaine de pays.



Après la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Marie-Galante, Tahiti et l’île de Saint-Martin (en juin dernier), Meurtres aux Marquises sera le 7e épisode de la série tourné en outre-mer.

