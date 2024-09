Damien Troquenet triomphe à nouveau au semi-marathon de Hitia’a

Tahiti, le 22 septembre 2024 - Dimanche matin, Damien Troquenet a encore une fois gagné le championnat de Polynésie de semi-marathon organisé à Hitia’a par la Fédération d’athlétisme de Polynésie française. Le champion en titre a parcouru les 21 km en 1 heure 14 minutes et 12 secondes devant Guénaël Oliviero qui finit en 1 heure 19 minutes et 46 secondes. Chez les filles, c’est Louise Grosgogeat qui s’empare du titre.



Le soleil venait à peine de se lever, ce dimanche, lorsque les coureurs se sont élancés sur les routes de Hitia'a pour l’édition 2024 du championnat de Polynésie du semi-marathon. Cette épreuve, organisée par la Fédération d'athlétisme de Polynésie française, est devenue un rendez-vous incontournable pour les passionnés de course à pied, attirant aussi bien des athlètes chevronnés que des amateurs désireux de se tester sur un parcours exigeant. “Nous sommes là depuis samedi matin pour organiser la course. C’est une épreuve importante du calendrier et il faut que tout se passe bien, en toute sécurité”, nous expliquait Moana, le trésorier de la fédération et officiel sur la course.



Le départ était donné au complexe sportif de Hitia’a, où les athlètes se lançaient d’abord vers Taravao, effectuant un demi-tour après 2,5 km à proximité du temple. Ils revenaient ensuite sur leurs pas avant de se diriger vers Papeete pour un deuxième demi-tour à environ 2,7 km. Ce circuit en boucle, à répéter deux fois, se terminait au complexe sportif.



Damien Troquenet, maître de la course



Dès le coup d'envoi, Damien Troquenet a imprimé un rythme soutenu, plaçant une accélération décisive dans les premiers kilomètres. L'athlète, déjà vainqueur de l'épreuve l'an dernier avec un chrono de 1 heure 13 minutes et 2 secondes, a cependant opté pour une stratégie plus mesurée cette fois-ci. “Je suis bien parti avec un groupe de coureurs, mais je voulais me tester sans griller mes cartouches. Mon objectif principal est le marathon de Valence le 1er décembre, où j'espère battre mon record”, a-t-il confié après la course.



Damien Troquenet a rapidement distancé ses poursuivants, creusant un écart significatif à mi-parcours. À partir du 10e kilomètre, il se retrouvait seul en tête, maîtrisant parfaitement son effort malgré la chaleur croissante. Il a franchi la ligne d'arrivée en 1 heure 14 minutes et 12 secondes, laissant son dauphin Guénaël Oliviero à plus de 5 minutes derrière lui, ce dernier terminant en 1 heure 19 minutes et 46 secondes.



“Je me suis senti bien tout au long de la course, même si la chaleur a commencé à se faire sentir vers la fin”, a expliqué Damien Troquenet, visiblement satisfait de sa performance. “Ce semi-marathon marque le début de ma saison et je suis content de la façon dont ma préparation se déroule. Après Valence, j'aimerais aussi m'attaquer à des courses de trail de 50 km, un nouveau défi que je me suis fixé.”



Louise Grosgogeat, championne chez les femmes



Du côté des femmes, la compétition était tout aussi intense. Si la première à franchir la ligne d'arrivée était Aurélie Speelandt, avec un temps de 1 heure 31 minutes et 51 secondes, le titre de championne de Polynésie est revenu à Louise Grosgogeat, première des licenciées à terminer la course. Elle a bouclé l’épreuve en 1 heure 33 minutes et 30 secondes, une performance solide mais qui ne l’a pas totalement satisfaite.



“Je suis un peu déçue de ma course”, a-t-elle admis. “Même si je suis fière de remporter le titre, j’aurais aimé franchir la ligne en première position. C’est un bon point de départ pour la saison et je vais continuer à travailler pour améliorer mes performances.” En effet, ce semi-marathon n’est que le début d’une année sportive prometteuse pour Louise Grosgogeat, qui vise d’autres victoires.



Aurélie Speelandt, la surprise du jour



La grande surprise de la course est venue d'Aurélie Speelandt, une non-licenciée, qui a réussi à remonter la tête du peloton féminin et à s’emparer de la victoire en 1 heure 31 minutes et 51 secondes. “Je ne me sentais pas très bien au début, mes jambes étaient lourdes”, a-t-elle expliqué après coup. “Mais à partir du 10e kilomètre, mon corps a commencé à s’adapter et j’ai retrouvé des sensations. Vers le 15e kilomètre, j’ai vu la leader et j’ai réussi à accélérer pour la dépasser.”



Pour Aurélie Speelandt, cette victoire est une confirmation de son excellente forme, après avoir remporté le marathon de Moorea plus tôt cette année. “Mon objectif est maintenant de bien me préparer pour le marathon d’Auckland”, a-t-elle annoncé, un défi de taille pour la jeune athlète