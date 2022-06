Dadju le 1er octobre à To’atā

TAHITI, le 16 juin 2022 - Auteur, compositeur et interprète, Dadju chante l’amour aux rythmes de la rumba congolaise, Urban Pop/R&B. Sa musique, engagée, résonnera place To’atā le 1er octobre. L'artiste présentera son nouvel album Cullinan sorti en mai 2022.



Il est né Dadju Djuna Nsungula, mais a pris pour nom de scène Dadju. Auteur, compositeur et interprète, il a démarré sa carrière en duo en 2012 avec l’album Indéfini. Parmi les titres, la chanson Aime-moi demain est devenue single d’or. En 2016, il démarre avec succès une carrière en solo. Son single, Reine, est alors certifié single de diamant. Il sort l’année suivante l’album Gentleman 2.0.



Dadju est un phénomène de la scène française, élu "révélation française de l’année" en 2018 lors des NRJ Music Awards. Ses deux premiers albums sont certifiés de diamant avec plus d’un million cinq cent mille albums vendus et plus de 66 singles certifiés (10 de diamant, 16 de Platine et 40 Or). En 2022, il a sorti son troisième album Cullinan.



Il propose une musique aux rythmes de la rumba congolaise, aux textes engagés. L’artiste vient en aide aux femmes victimes de violences, prend position contre le racisme. Dans Dis-moi par exemple, il est question de racisme et de justice. Les mots font écho aux nombreuses affaires de violences policières et de racisme en 2020.



Le franco-congolais Dadju baigne dans la musique depuis son plus jeune âge. Son grand-père était musicien, son père chanteur dans la troupe Viva la Musica de papa Wemba, sa mère lui a fait découvrir les chants traditionnels subsahariens. Il a suivi les traces de son frère Gims, accompagnant ce dernier en studio.



Depuis peu, Dadju est aussi acteur. Il apparait ainsi dans le long métrage de Nils Tavernier, "Ima", avec Karidja Touré, dans lequel il interprète le rôle d'un chanteur à succès.



Le 1er octobre à To’atā, à 19h30.

Tarif : à partir de 5 000 Fcfp.

Billets en vente dans les magasins carrefour, radio 1 et

