DJS - Nahema Temarii désavouée par Brotherson

Tahiti le 18 septembre 2024. Sitôt déposé, sitôt réglé. Le préavis de grève déposé par la Direction de la jeunesse et des sports lundi a déjà trouvé son protocole d’accord ce mercredi matin. Un camouflet pour la ministre des Sports, désavouée par la signature du président du pays sur le document.





A 12h, la CSTP-FO, qui représentait les agents de la DJS, et le Pays ont signé un protocole d’accord de levée de préavis de grève. Un protocole d’accord signé par Lionel Lao, le directeur de cabinet de la ministre des Sports, et le président de la Polynésie en personne, Moetai Brotherson.



En début de semaine en effet, la DJS avait déposé ce préavis de grève face à l’attitude la ministre des Sports de maintenir, dans ses propos tout du moins, la défusion de la DJS pour en faire deux entités : Une Direction des sports, et une Direction de la jeunesse, fusionnée quant à elle avec la DPDJ (Direction pour la prévention de la délinquance de la jeunesse.) Son attitude du « je ne ferais par marche arrière », contrée par son directeur de cabinet, Lionel Lao, en son absence, puis réaffirmée à son retour avait mis le feu aux poudres.





C’est d’ailleurs une fois encore en son absence, par la main de son directeur de cabinet, et celle du président du Pays, que le calme a été retrouvé. Un désaveu qui laissait dire aux membres de la CSTP-FO à la sortie de la signature « on sait qui est le vrai ministre des Sports au gouvernement. »





Dans son article 1, le protocole d’accord stipule que « le président du Pays remettrait un courrier à la centrale syndicale dans lequel il s’engage à respecter en tous points le courrier en date du 3 septembre 2024 du directeur de cabinet du ministère de la Jeunesse et des sports. »





C’est ce même courrier qui désavouait une première fois Nahema Temarii en stipulant que « concrètement, le programme (la défusion au 1er janvier 2025, ndr.) qui vous a été présenté en réunion en date du jeudi 29 août 2024 n’est plus d’actualité »





Le courrier remis dans la foulée par le président du Pays confirme « avec la ministre en charge des sports et de la jeunesse, donner notre accord pour la poursuite en tous points des engagements pris par le directeur de cabinet, levant ainsi les principaux points de revendications. »





Dans son article 2, le gouvernement s’engage à respecter « dans la mesure du possible et dans la bienveillance » les positions des directeurs d’établissements.





S’il ne faisait aucun doute que Teiva Shan, directeur de la DPDJ, serait reconduit à la tête de la future Direction de la Jeunesse, Nahema Temarii avait expliqué sur les ondes de Radio 1 être en attente de la démission de la directrice actuelle de la DJS, Loan Hoang Oppermann. « Une démission forcée » avait pointé du doigt les agents.





Loan Hoang Oppermann, es qualité, à d’ailleurs signé elle-même le protocole de sortie de grève.