Cyclisme – Taruia Krainer s’impose au Grand Prix de Pirae

Tahiti, le 19 août 2024 - L’AS Pirae Cyclisme a organisé son Grand Prix ce week-end sur deux étapes avec un contre-la-montre par équipe samedi et une course en ligne dimanche, les deux épreuves s’étant déroulées sur la côte est. Taruia Krainer a fait honneur à son club de Pirae en s’imposant au classement général en catégorie open, Toanui Gobrait l’emportant en access.



Les coureurs locaux ont renoué avec la compétition ce week-end après quelques semaines de trêve imposées notamment par l’annulation le samedi précédent du Grand Prix du Vélo Club de Tahiti, une décision prise par son président Benoît Rivals suite au décès subit de René Endeler le dimanche d’avant. Le père de Kahiri Endeler, membre actif de Tamarii Punaruu Cyclisme, va laisser un grand vide au sein de son club, comme en témoignait son président Jean-Pierre Lestrade, et plus largement dans le milieu cycliste local. En l’absence du numéro 1 local Kahiri Endeler, parti sur l’île de La Réunion où son père souhaitait être enterré, le Grand Prix de Pirae s’annonçait ouvert. Mais ce ne fut pas vraiment le cas, Taruia Krainer et Nuumoe Lintz dominant nettement les débats comme le confirme le classement général final.



Les deux licenciés à l’AS Pirae ont fait équipe samedi après-midi lors du contre-la-montre d’une distance de 27,6 km qui s’est tenu du côté de Hitia’a, les équipes étant constituée de deux ou trois coureurs maximum. Le duo a bouclé la distance en 34’27’’ et creusé des écarts importants. Le trio de TOR, composé de Henri Chan, Toareva Parker et de Maehanuu Izal, a en effet été relégué à 3’00’’, et Mehdi Gabrillargues et Heiarii Manutahi du VCBB ont enregistré un retard de 3’16’’.



Le Grand Prix de Pirae semblait ainsi promis à Taruia Krainer ou Nuumoe Lintz dès samedi, la course en ligne de dimanche devant les départager mais il leur fallait toutefois respecter la course d’équipe pour que le succès final n’échappe pas à l’un ou à l’autre.

Taruia Krainer devance Nuumoe Lintz dans le final



Et c’est en partie ce qui s’est passé dimanche sur la côte est sur une course de 90 km avec départ de la mairie de Pirae, quatre tours à faire en circuit entre Hitia’a et Papeno’o et la montée du belvédère à Pirae pour finir. Nuumoe Lintz est parti rapidement en échappée avec Heiarii Manutahi, Taruia Krainer sortant à son tour avec Mehdi Gabrillargues. Taruia Krainer s’est efforcé de marquer Mehdi Gabrillargues sans pousser pour revenir sur les deux échappées et son partenaire de club Nuumoe Lintz. Mais l’écart se réduisait doucement et tous quatre attaquaient groupés la montée du belvédère. Taruia Krainer faisait la différence dans le final pour s’imposer avec quatre secondes d’avance sur Nuumoe Lintz et ainsi inscrire son nom au palmarès du Grand Prix de Pirae. Mehdi Gabrillargues faisait 3e à 7 secondes du vainqueur, Heiarii Manutahi étant décroché dans la montée. Au général, Taruia Krainer l’emportait avec les quatre secondes d’avance acquises au belvédère devant Nuumoe Lintz, Mehdi Gabrillargues terminant 3e à 3’23’’.





En catégorie access, Toanui Gobrait et Gabriel Raufea ont aussi créé un gros écart dans le contre-la-montre, avant la course en ligne du lendemain. Dimanche, c’est le jeune U17 Kohai Schmit qui s’est imposé au terme des 58 km du parcours avec 41 secondes d’avance sur un autre U17, Gaulthier Chastang. Troisième de la course en ligne, Toanui Gobrait l’emportait au général, Kohai Schmit et Gaulthier Chastang complétant le podium général.



Chez les dames, à noter une belle participation avec cinq engagées au sein du peloton access et succès au général de Kylie Crawford. Jérome Peni s’est pour sa part imposé en non-licenciés.



Le prochain Grand Prix organisé par Team Orohena Racing (TOR) est programmé dans deux semaines.



Patrice Bastian







Taruia Krainer en route pour les Championnats du monde Gran Fondo



Vainqueur du Grand Prix de Pirae, Taruia Krainer est affûté avant son départ vendredi en direction du Danemark où il participera du 29 août au 1er septembre aux Championnats du monde Gran Fondo, un événement promotionnel organisé par l’Union cycliste internationale, le Gran Fondo étant un type de course cyclosportive sur route qui se pratique sur une longue distance et qui est ouverte aux pros et aux amateurs avec des classements par tranche d’âge.



Classement général final



Open

1. Taruia Krainer (Pirae) 2h57’’35

2. Nuumoe Lintz (Pirae) à 4’’

3. Mehdi Gabrillargues (VCBB) à 3’23’’

4. Heiarii Manutahi (VCBB) à 4’34’’

5. Maheanuu Izal (TOR) à 6’48’’

6. Henri Chan (TOR) à 9’51’’

7. Carlqvist Manate (Pirae) à 11’47’’

8. Gilles Venet (Pirae) à 12’33’’

9. Hitiarii Cassel (Pirae-U19) à 15’38’’

10. Tavihauroa Lintz (Pirae) à 15’45’’



Access

1. Toanui Gobrait (VCT) 2h03’30’’

2. Kohai Schmit (Pirae-U17) à 1’49’’

3. Gaulthier Chastang (TOR-U17) à 3’36’’

4. Éric Chang Sang (Mar Tri) à 7’28’’

5. Kylie Crawford (Mar Tri-F) à 7’29’’

6. Rai’Maeva Raapoto (TOR-F) à 11’08’’

7. Vaite Bonhoure (RTT-F) à 12’05’’

8. Tutea Degage (RTT) à 12’05’’

9. Heivai Nui (Mar Tri-F) à 17’27’’

10. Cassandra Chang Sang (Mar Tri-F-U17) à 22’28’’



Non-Licenciés

1. Jérôme Peni 1h47’32’’

2. Lorenzo Turi à 1’28’’

3. Edgard Tautu à 7’24’’

4. Tini Tetumu à 14’48’’

Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 20 Août 2024 à 11:24 | Lu 100 fois