Cyclisme – Taruia Krainer conserve son titre

Tahiti, le 6 octobre 2024 - Vainqueur du Championnat de Polynésie du contre-la-montre individuel en 2023 en catégorie Élite, Taruia Krainer a confirmé sa suprématie sur la discipline dimanche à Hitia’a au titre de l’édition 2024. Kahiri Endeler et Léo Cazaubiel ont complété le podium. Kylie Crawford s’est imposée chez les dames.



Le récent Tour de Tahiti Nui avait bien usé les organismes mais certains de ses meilleurs acteurs en avait encore sous la pédale, dimanche, pour animer le Championnat de Polynésie du contre-la-montre individuel 2024. Présents en particulier au départ de la catégorie Open seniors soit l’élite locale, Taruia Krainer 3e du tour tahitien, Léo Cazaubiel 4e Arnaud Dupré, 6e et Michel Quentin un peu plus en retrait, au général. Un solide plateau donc pour rendre le championnat attractif d’autant que l’on notait le retour de Kahiri Endeler en deuil depuis le début du mois d’août après au décès de son père. Suite aux travaux de reconstruction en cours du pont de Vaiau’a au PK 36,5, le parcours initial du contre-la-montre a été modifié et raccourci à 21 km couvert en aller et retour entre le complexe sportif de Hitia’a au PK 35,5 et le PK 25. L’arrivée était fixée en haut de la côte du collège de Hitia’a. Le fort vent était favorable aux coureurs à l’aller mais logiquement très contraignant au retour. Les départs étaient espacés toutes les deux minutes, le rythme individuel montant nettement au fil des passages, les coureurs Élites bouclant la liste des partants. Bien qu’il considérait à l’arrivée qu’il n’avait pas évolué à son meilleur niveau, Taruia Krainer signait le chrono de référence en 27’ 41’’. Il devançait de 30 secondes Kahiri Endeler qui lui aussi n’avait pas évolué à son meilleur niveau compte tenu de son manque de compétition et d’un niveau d’entrainement moindre, suite à son drame familial. Léo Cazaubiel prenait la 3e place à 37 secondes du vainqueur.

Le Grand Prix du VCT samedi prochain



Le tiercé de tête a creusé des écarts importants, Michel Quentin étant 4e à 2’ 28’’. Taruia Krainer a livré son ressenti à l’arrivée : “Les conditions étaient difficiles aujourd’hui ce qui explique que la vitesse moyenne ne soit pas très élevée. Et puis la montée finale a fait mal aux jambes. Je n’ai pas trop roulé depuis le tour et les sensations n’étaient pas super mais j’avais quand même les jambes pour réaliser une bonne course et cela m’a permis de m’imposer.” Deuxième, Kahiri Endeler y puisait du réconfort d’avoir renoué avec sa passion : “Je suis en train de vivre l’épreuve la plus difficile de ma vie mais je dois en tirer de la force à l’avenir. Aujourd’hui, j’ai eu du mal à me concentrer et puis reprendre en contre-la-montre individuel c’est difficile. Je suis quand même content de ma performance et le vélo qui est ma passion doit m’aider à passer une période sombre.” Le championnat qui a réuni 32 coureurs toutes catégories confondues dont sept féminines a aussi fait le bonheur de Kylie Crawford qui s’est imposée chez les dames.



Les prochains rendez-vous cyclistes, c’est ce samedi avec le Grand Prix du Vélo Club de Tahiti et la finale du Challenge Pop réservé aux plus jeunes licenciés de la Fédération tahitienne de cyclisme. Les épreuves se dérouleront du côté de Fare Ute.



Patrice Bastian

Résultats



Open seniors (21 km)

1 Taruia Krainer (Pirae) 27’ 41’’

2 Kahiri Endeler (Tam Pun) à 30’’

3 Léo Cazaubiel (TOR) à 37’’

4 Michel Quentin (TOR) à 2’ 28’’

5 Toareva Parker (TOR) à 2’ 39’’

Open master (21 km)

1 Gilles Venet (Pirae) 30’ 36’’

2 Henri Chan (TOR) à 1’ 04’’

Access seniors hommes (21 km)

1 Toanui Gobrait (VCT) 34’ 19’’

Access master hommes (21 km)

1 Manarii Raufea (VCT) 31’ 28’’

Access seniors femmes (21 km)

1 Kylie Crawford (Mar Tri) 35’ 55’’

Access master femmes (21 km)

1 Vaite Bonhoure (RTT) 37’ 26’’

U19 hommes (21 km)

1 Herehau Laurent (Arue) 31’ 57’’

U17 hommes (11 km)

1 Brieuc Tonnelier (Tam Pun) 19’ 02’’

U17 femmes (11 km)

1 Cassandra Chang Sang (Mar Tri) 22’ 10’’

U15 hommes (11 km)

1 Joris Kerleo Dubes (Tam Pun) 21’ 39’’

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 6 Octobre 2024 à 18:26 | Lu 120 fois