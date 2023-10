Cyclisme - Succès de Romain Raousset et Kylie Vernaudon

Tahiti, le 30 octobre 2023 - Le club Marara Tri a organisé les Grands Prix OPT et des Amazones, dimanche après-midi, sur le front de mer de Papeete. Kylie Vernaudon s’est imposée chez les féminines, Romain Raousset l’emportant dans la catégorie Open chez les hommes. Victoire en Access de Rudy Gueguen pour sa première course locale.



Ça sentait la fin de saison, dimanche sur le front de mer de Papeete, pour l’élite du cyclisme local. Huit coureurs seulement se sont alignés dans la catégorie Open du Grand Prix OPT. Les grandes courses de la saison étant passées, nombreux sont ceux qui ont coupé avec l’entraînement au terme d’un exercice 2023 bien chargé. Peloton plus consistant en revanche en catégorie Access avec 23 coureurs sur la ligne de départ. Belle participation également chez les dames dans le cadre du Grand Prix des Amazones avec 17 participantes en lice. Les courses jeunes (8-11 ans) disputées en préambule des Grands Prix ont mis une trentaine d’enfants en action sur le front de mer.



Les coureurs en Open devaient effectuer 17 tours de circuit sur le front de mer, soit une distance totale de 34 km. Romain Raousset et Kahiri Endeler, qui sont pour leur part toujours en pleine activité cycliste, ont montré dimanche qu’ils étaient toujours bien en jambe. Après avoir récemment participé à une course de VTT à Rotorua, en Nouvelle-Zélande, longue de 100 km et à laquelle Kahiri Endeler avait terminé 69e et Romain Raousset 126e sur plus de 1 000 partants, ils ont nettement dominé le Grand Prix OPT avec Rodrigue Lozinguez, leur partenaire de Tamarii Punaruu. Romain Raousset est sorti le premier du peloton puis a été rejoint par Rodrigue Lozinguez, Kahiri Endeler revenant sur ses deux partenaires de club à mi-course. Les trois sociétaires de TPC assuraient le rythme devant à tour de rôle et finissaient tous trois groupés, Raousset l’emportant devant Lozinguez et Endeler, les trois coureurs s’étant concertés pour respecter cet ordre. Toareva Parker et Carlqvist Manate terminaient au pied du podium à 2’56’’ du trio de tête.







Belle journée pour Tamarii Punaruu



La course Access, longue de 24 km, a été marquée par les débuts victorieux de Rudy Gueguen. Licencié à Tamarii Punaruu – qui a donc réalisé le doublé chez les hommes dimanche après-midi – Rudy Gueguen a survolé l’épreuve. Celui qui disputait sa première course au fenua est parti rapidement en solitaire, pour s’imposer avec plus d’une minute d’avance devant les jeunes Herehau Laurent (U17) et Toanui Tanetoa (U15). Rudy Gueguen a débuté en catégorie Access car n’ayant plus couru depuis quatre ans, il manquait de repères. Mais sur ce qu’il a démontré dimanche, nul doute qu’il renforcera le peloton Open en 2024.



Le Grand Prix des Amazones a clos le programme du jour avec dix tours de circuit (20 km). Le peloton de 17 partantes explosait logiquement dès le premier tour, le rythme imposé par les habituées des courses cyclistes étant trop élevé pour les pratiquantes occasionnelles. Kylie Vernaudon s’est imposée sans surprise sur la ligne d’arrivée en réglant au sprint Ra’i Maeva Raapoto, Clémence Dede et Tekau Haparai.



La date du Gand Prix Orohena, qui bouclera le calendrier 2023 de la Fédération tahitienne de cyclisme, n’est pas encore connue ainsi que son programme, VTT ou route. En attendant, une jeune sélection tahitienne constituée de Cassandra Chang Sang, la féminine de l’équipe, Rodrigue Lozinguez, Herehau Laurent et Toanui Tanetoa et encadrée par Kahiri Endeler prendra la direction de la Nouvelle-Calédonie la semaine prochaine pour participer à une épreuve sur piste au vélodrome de Nouméa. L’événement est organisé par Félicia Ballanger, multichampionne du monde et olympique sur piste. Une belle expérience pour la relève du cyclisme tahitien.



Patrice Bastian

Résultats

GRAND PRIX OPT

*Open

1. Romain Rousset (TPC) 48’35’’

2. Rodrigue Lozinguez (TPC) mt

3. Kahiri Endeler (TPC) mt

4. Toareva Parker (TOR) à 2’56’’

5. Carlqvist Manate (Pirae) à 2’56’’

6. Henri Chan (Reka) à 4’01’’

7. Maui Haro (TOR) à 4’01’’

8. Terii Teihotaata (TOR) à 6’17’’

*Access

1. Rudy Gueguen (TPC) 39’58’’

2. Herehau Laurent (Arue-U17) à 1’23’’

3. Toanui Tanetoa (TOR-U15) à 1’24’’

4. Olivier Loux (Fei Pi) à 1’25’’

5. Lukas Fauchoix (Fei Pi) à 1’25’’

…

23 classés

GRAND PRIX DES AMAZONES

1. Kylie Vernaudon (Mar Tri) 37’53’’

2. Ra’i Maeva Raapoto (NL) mt

3. Clémence Dede (Mar Tri) mt

4. Tekau Haparai (NL) mt

5. Heivai Nui (Fei Pi) à 1’09’’

…

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 30 Octobre 2023 à 17:11 | Lu 34 fois