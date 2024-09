Cyclisme : Retour gagnant pour Léo Cazaubiel

Tahiti, le 2 septembre 2024 - Le Grand Prix Team Orohena Racing débuté par un contre-la-montre au mois de mai a été bouclé dimanche par une course en ligne de 62 km sur la côte est. Arrivé vendredi de métropole, où il poursuit ses études et son parcours cycliste, Léo Cazaubiel s’est imposé dans le même temps (1 h 24’ 57’’) que son partenaire de club à Saint-Herblain, Michel Quentin. Tous deux participeront au prochain Tour Tahiti Nui.



La première étape du Grand Prix du Team Orohena Racing s’était déroulée au mois de mai avec un contre-la-montre individuel organisé au vélodrome de Fautaua. L’épreuve avait été remportée par Taruia Krainer, mais celui-ci était absent dimanche pour cause de participation le même jour aux Championnats du monde de Gran Fondo (cyclosportive sur route) au Danemark.



Pour le Grand Prix du Team Orohena Racing, seulement une dizaine d’acteurs du CLM étaient présents, dimanche, pour participer à la deuxième étape organisée sur la côte est sous la forme d’une course en ligne de 62 km. L’intérêt du Grand Prix TOR – et même si quelques coureurs étaient motivés par le classement général – réside dans la hiérarchie établie à l’issue de cette épreuve ce week-end, à 15 jours du début du Tour Tahiti Nui. Et à ce titre, Léo Cazaubiel, de retour au Fenua, et son partenaire de club du côté de Nantes, Michel Quentin, qui ont fait le voyage pour participer au tour tahitien sous les couleurs de TOR, ont démontré qu’ils bien étaient en jambe.



Si Maheanuu Izal était le premier attaquant du jour dès le départ donné devant l’ex RSMA de Mahina où toutes les catégories ont constitué un unique peloton pour lui donner du volume avec 38 partants, Léo Cazaubiel et Michel Quentin ont rapidement réagi. Ils ont attaqué dans la petite montée de Orofara, sont revenus sur Maheanuu Izal dans la ligne droite de Papenoo et l’ont immédiatement déposé. Les deux sociétaires de Saint-Herblain n’ont cessé de creuser l’écart jusqu’au demi-tour à la marina Cowan au PK 39 et au retour vers la ligne d’arrivée fixée devant le stade de la commune de Arue. Léo Cazaubiel et Michel Quentin n’ont pas sprinté pour passer l’arrivée ensemble, Léo Cazaubiel étant déclaré vainqueur. Manarii Laurent complétait le podium scratch en finissant à 3’ 59’’ du duo lauréat.

Ça promet pour le Tour Tahiti Nui



Le vainqueur du jour a évoqué le prochain Tour Tahiti Nui qui s’annonce relevé selon ses dires : “Ce succès aujourd’hui est de bon augure pour le Tour Tahiti Nui, mais le Tour sera d’un autre niveau. Je connais bien les Français qui viennent à Tahiti pour le Tour : on court ensemble en national et ils ont du niveau. Et puis il y aura aussi Rayann Lachenie, le vainqueur en 2023. Mais je suis en forme, je cours beaucoup en France même si ça n’est pas toujours simple car je poursuis mes études en distanciel. Je ne me fixe pas trop d’objectifs précis sur le Tour, je verrai au jour le jour mais j’espère quand même faire aussi bien qu’en 2023 quand j’avais fini cinquième. Et pourquoi pas mieux ?”



Quatre féminines étaient présentes, dimanche, au sein du peloton. Une approche du rythme chez les hommes qui sera utile pour les dames qui participeront au Tour des Vahine. Au classement général du Grand Prix TOR, notons le succès de Toareva Parker en Open seniors, devant Carlqvist Manate et de Maheanuu Izal en Open master et Henri Chan.



Le Championnat de Polynésie de contre-la-montre par équipes est programmé samedi du côté de Vairao. L’épreuve constituera un bon test pour les participants tahitiens au Tour Tahiti Nui.



Patrice Bastian





Swimrun : Le duo Lubin/Wane dans le Top 10 du Mondial



Thomas Lubin et Cédric Wane ont rempli leur objectif qui était de rentrer dans le top 10 des Championnats du monde de swimrun qui se sont déroulés lundi à Otillo en Suède. Les deux représentants tahitiens ont fait 7e au scratch en 8 h 40’ et 6e en catégorie hommes au terme des 9 km de natation et des 62 km de course à pied. Thomas Lubin et Cédric Wane ont progressé dans la hiérarchie mondiale du swimrun car ils avaient fini 13e au scratch en 2023 en Suède.



Résultats



2e étape GP TOR (62 km)

1 Léo Cazaubiel (TOR) 1 h 24’ 57’’

2 Michel Quentin (TOR) mt

3 Manarii Laurent (Arue) à 3’ 59’’

4 Mehdi Gabrillargues (VCBB) à 4’ 31’’

5 Henri Chan (TOR) à 4’ 32’’

6 Carlqvist Manate (Pirae) à 5’ 11’’

7 Toareva Parker (TOR) à 6’ 42’’

8 Heiarii Manutahi (VCBB) à 6’ 42’’

9 Maheanuu Izal (TOR) à 7’ 14’’

10 Herehau Laurent (Arue) - 1er U19 à 7’ 14’’

…

16 Heimana Rauhuri (RTT) - 1er Access à 9’ 02’’

25 Brieux Tonnellier (TPC) - 1er U17 à 14’ 53’’

29 Vaite Bonhoure (RTT) - 1re femme à 15’ 35’’

38 coureurs classés



Vainqueurs classement général GP TOR

Open seniors

1er Toareva Parker (TOR) 33 pts

Open master

1er Maheanuu Izal (TOR) 35 pts

U 19 hommes

1erHerehau Laurent (Arue) 47 pts

Access seniors

1er Maui Haro (TOR) 34 pts

Access master

1er Heimana Rauhuri (RTT) 50 pts

U17 femmes

1er Cassandra Chang Sang (Mar Tri) 50 pts

