Cyclisme – Rayann Lacheny enchaîne au Tour Tahiti Nui

Tahiti, le 22 septembre 2024 - Vainqueur du Tour Tahiti Nui 2023, le Calédonien Rayann Lacheny s’est de nouveau imposé dans l’épreuve cette année. Belle performance également des Tahitiens avec Taruia Krainer, 3e du classement général final, et Léo Cazaubiel qui termine au pied du podium et qui s’est imposé samedi après-midi sur le front de mer de Papeete lors de la dernière étape du Tour.



Le Tour Tahiti Nui 2024 a tenu toutes ses promesses grâce à un plateau plus relevé que lors de l’exercice précédent et des conditions météo bien plus clémentes que celles que les coureurs du Tour 2023 avaient dû subir. Constance en revanche quant au lauréat de l’épreuve, le Calédonien Rayann Lacheny, qui courait sous les couleurs de l’AS Pirae, a en effet signé un deuxième succès d’affilée au palmarès du Tour Tahiti Nui.



Paradoxalement, Rayann Lacheny s’était imposé en 2023 avec des écarts réduits sur ses principaux adversaires alors que seul Victor Bohal a semblé en mesure de contester son succès cette année. Mais le Calédonien était très affûté après avoir réalisé une belle saison en métropole en Nationale 1 et c’est ce qui l’a porté : “Le niveau était plus élevé cette année, notamment avec la venue d’Américains de bon niveau : Erwan Besnier, 5e des Championnats de France cette saison mais qui a été malchanceux sur le Tour, Victor Bohal qui court en N1 en métropole et d’autres également. Le plateau était de qualité. J’ai dû évoluer à mon meilleur niveau pour gagner le Tour, mais c’est aussi grâce à mes coéquipiers de Pirae qui m’ont bien entouré. Ce type d’événement peut tirer le cyclisme tahitien vers le haut et j’espère bien que ce sera le cas.”

Taruia Krainer, équipier modèle



Rayann Lachenny a pu effectivement compter sur le soutien de ses partenaires de Pirae, à commencer par celui de Taruia Krainer qui, malgré son travail d’équipier modèle, a tout de même fini sur le podium. Le double vainqueur du Tour Tahiti Nui en 2012 et 2018 n’avait aucun regret d’avoir priorisé le travail d’équipe : “Ma 3e place me satisfait totalement, d’autant que j’ai dû aussi rouler pour Rayann et protéger son maillot jaune comme tous mes coéquipiers de Pirae. C’était parfois compliqué de faire la course d’équipe et d’essayer de garder ma place sur le podium comme ce fut le cas aujourd’hui. C’était chaud mais on a finalement bien géré cette dernière étape avec l’équipe de Pirae et on fait 1 et 3 au général, c’est top pour le club.”



L’AS Pirae s’est distinguée au classement général individuel, mais le Team Orohena Racing a aussi réalisé un bon Tour. Son renfort métropolitain Paolo Janitor s’est imposé samedi matin au sommet du Tahara’a et Léo Cazaubiel, originaire de Tahiti mais qui est également venu renforcer TOR (son ancien club) pour le Tour, a remis ça l’après-midi sur le front de mer de Papeete en remportant la dernière étape du Tour Tahiti Nui 2024 et après que Kylie Crawford a gagné le critérium féminin. Léo Cazaubiel a été déclaré vainqueur après avoir passé la ligne d’arrivée en compagnie de Quentin Michel, son partenaire de club en France à Saint-Herblain et à Tahiti pour le Tour sous les couleurs de TOR.

Un Tour Tahiti Nui animé



Léo Cazaubiel a remporté une deuxième victoire d’étape après celle obtenue lors de la 5e étape. Quatrième au général, Léo Cazaubiel a fini le Tour avec le maillot à pois (meilleur grimpeur) sur les épaules. Deux maillots pour l’Américain Ryan Gorman, le vert (sprinter) et le master, récompenses méritées pour un coureur parfois râleur mais qui aura été l’un des grands animateurs du Tour. Erwan Besnier, lui, n’a pas été gâté par le sort sur le Tour avec des incidents mécaniques, mais a tout de même fini meilleur U23. C’est bien en deçà toutefois de ses ambitions pour un coureur qui s’est distingué au niveau national cette saison.



Teva Bernardino, le président de la Fédération tahitienne de cyclisme, a tiré le bilan du Tour Tahiti Nui 2024 lors de sa remise des prix, samedi soir, à la mairie de Papeete : “On a assisté à un beau Tour cette année avec des coureurs métropolitains et américains de très bon niveau et, bien sûr, Rayann Lacheny. C’était costaud avec parfois des pointes à 60 km/h et toutes les étapes ont été animées par les attaques. Les Tahitiens n’ont pas démérité dans un contexte relevé avec Taruia Krainer qui est sur le podium final et Léo Cazaubiel qui fait 4e et gagne deux étapes. Rayann Lacheny était encore fort cette année, il a gagné en maturité et court avec la tête et les jambes. Et puis on a été dans l’ensemble épargné par les mauvaises conditions météo qui avaient beaucoup perturbé le Tour en 2023.”



Patrice Bastian

Résultats

Classement général

1. Rayann Lacheny (NC - Pirae 1) 17 h 25’ 53’’

2. Victor Bohal (Fra - VCBB 1) à 1’ 05’’

3. Taruia Krainer (Tah - Pirae 1) à 2’ 47’’

4. Léo Cazaubiel (Tah - TOR 1) à 3’ 25’’

5. Ryan Gorman (USA - Voler Factory) à 6’ 13’’

Maillot vert (sprint)

1. Ryan Gorman (USA - Voler Factory) 71 pts

2. Victor Bohal (Fra - VCBB 1) 36 pts

3. Cody Berta (USA - Perf Bicycle) 32 pts

Maillot à pois (montagne)

1. Léo Cazaubiel (Tah - TOR 1) 92 pts

2. Matheus Johnson (USA - Voler Factory) 83 pts

3. Quentin Michel (Fra - TOR 1) 66 pts

Maillot U23

1. Erwan Besnier (Fra - VCBB 1) 17 h 41’ 31’’

2. Mattheus Johnson (USA - Voler Factory) à 19’’

3. Paolo Janitor (Fra - TOR 1) à 2’ 21’’

Maillot master

1. Ryan Gorman (USA - Voler Factory) 17 h 32’ 26’’

2. Mehdi Gabrillargues (Tah - VCBB 1) à 13’ 28’’

3. Manarii Laurent (Tah - Arue) à 23’ 37’’

Classement général équipes

1. TOR 1 52 h 31’ 57’’

2. VCBB 1 à 16’ 58’’

3. Pirae 1 à 28’ 41’’

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 22 Septembre 2024 à 16:45 | Lu 198 fois