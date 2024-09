Cyclisme – Premier succès tahitien grâce à Léo Cazaubiel

Tahiti, le 18 septembre 2024 - Polynésien d’adoption ayant passé toute sa jeunesse à Tahiti et licencié au Team Orohena Racing avant de rejoindre le club de Saint-Herblain en France où il poursuit ses études, Léo Cazaubiel a offert mercredi un premier succès au cyclisme local en s’imposant lors de la 5e étape du Tour Tahiti Nui. Tahiti était à l’honneur sur le podium de l’étape, Nuumoe Lintz prenant la 3e place. Le Calédonien Rayann Lacheny a conservé son maillot jaune.



Pirae-Taravao en aller et retour sur la côte est avec en cours de route la montée du Tahara’a dans les deux sens, l’ascension au belvédère de Taravao et le final à la patte d’oie du belvédère à Pirae pour un total de 106 km, la 5e étape du Tour Tahiti Nui, ce mercredi, était de nature à créer des écarts voire à chambouler le classement général. Ça n’a pas été le cas car s’il y a effectivement eu des écarts à l’arrivée, tous les ténors ont fini dans une fourchette de temps qui n’a eu qu’un impact relatif sur le classement général.



Ce n’était pas faute d’attaquer car dès le départ de la mairie de Pirae à 7 heures, Léo Cazaubiel, le maillot jaune Rayann Lacheny et le maillot vert Ryan Gorman prenaient les devants, mais ils étaient repris dans le Tahara’a. À hauteur de Hitia’a, un groupe d’une quinzaine de coureurs comprenant tous les ténors avait distancé le gros du peloton. Ça ne collaborait pas beaucoup, en revanche, ça attaquait. Léo Cazaubiel parvenait à se dégager en compagnie de son coéquipier Michel Quentin, Nuumoe Lintz, Julien Plummer et l’Américain Cody Berta. Au demi-tour au CFPA de Taravao, le groupe de tête possédait 1’ 30’’ d’avance sur une dizaine de poursuivants. Au retour vers Pirae, Léo Cazaubiel crevait mais il était rapidement dépanné et revenait dans le groupe d’échappée. Les cinq coureurs de tête prenaient tous des relais pour conserver leur avantage et se présentaient groupés au bas de la montée vers la patte d’oie.

Rayann Lacheny contient Victor Bohal



Léo Cazaubiel lâchait tout le monde au train et a passé la ligne d’arrivée en vainqueur pour boucler l’étape en 2 h 30’ 38’’. Julien Plummer a terminé à 13 secondes et Nuumoe Lintz a pris la 3e place à 20 secondes du lauréat. Ça bagarrait derrière dans la montée entre Rayann Lacheny et Victor Bohal, les deux premiers du général, le maillot jaune contrôlant son principal adversaire en finissant dans sa roue. Bien dans le rythme depuis le départ du Tour, Taruia Krainer était moins bien ce mercredi et a fini 13e de l’étape en concédant 1’ 14’’ à Lacheny et Bohal qui le précèdent au général. Le sociétaire de Pirae occupe néanmoins toujours le podium du classement général.



Malgré sa démonstration mercredi, Léo Cazaubiel, bien que 5e du général, ne semble plus avoir comme objectif de remporter l’épreuve, mais il reste toutefois ambitieux : “Je tiens à remercier mon coéquipier Michel Quentin qui a fait une course énorme et c’est en partie grâce à lui que je gagne aujourd’hui. C’était encore une étape difficile car ça roule très fort tous les jours et les efforts s’enchaînent, mais on a heureusement une grande cohésion dans l’équipe et ça aide. Je me rapproche au général mais je suis encore un peu loin et pour la victoire finale, ça parait difficile. J’ai pris le maillot à pois et mon objectif sera de le garder jusqu’à l’arrivée et de viser des victoires d’étape.”



Le Tour Tahiti Nui prendra la direction de Moorea ce jeudi où se dérouleront les deux prochaines étapes. On doit s’attendre à un sacré duel entre Rayann Lacheny et Victor Bohal qui ne sont séparés que de 37 secondes au général. Taruia Krainer compte près de deux minutes de retard et il lui faudrait un concours de circonstance très favorable pour espérer remporter le Tour. Conserver sa place sur le podium constitue déjà un challenge très motivant.



Patrice Bastian



Résultats

5e étape (106 km)

1. Léo Cazaubiel (TOR 1) 2 h 30’ 38’’

2. Julien Plummer (VCBB 2) à 13’’

3. Nuumoe Lintz (Pirae 1) à 20’’

4. Michel Quentin (TOR 1) à 1’ 00’’

5. Cody Berta (Perf Bicycle) à 1’ 13’’

Classement général

1. Rayann Lacheny (Pirae 1) 9 h 47’ 24’’

2. Victor Bohal (VCBB 1) à 37’’

3. Taruia Krainer (Pirae 1) à 1’ 57’’

4. Ryan Gorman (Voler Factory) à 2’ 52’’

5. Léo Cazaubiel (TOR 1) à 4’ 33’’

Maillot vert (sprint)

1. Ryan Gorman (Voler Factory) 28 pts

2. Victor Bohal (VCBB 1) 27 pts

3. Cody Berta (Perf Bicycle) 26 pts

Maillot à pois (montagne)

1. Léo Cazaubiel (TOR 1) 70 pts

2. Matheus Johnson (Voler Factory) 65 pts

3. Rayann Lacheny 47 pts

Maillot U23

1. Erwan Besnier (VCBB 1) 9 h 57’ 21’’

2. Mattheus Johnson (Voler Factory) à 18’’

3. Paolo Janitor (TOR 1) à 3’ 26’’

Maillot master

1. Ryan Gorman (Voler Factory) 9 h 50’ 16’’

2. Mehdi Gabrillargues (VCBB 1) à 16’ 31’’

3. Manarii Laurent (Arue) à 25’ 50’’

Classement général équipes

1. TOR 1 13 h 15’ 55’’

2. Pirae 1 à 11’ 23’’

3. VCBB 1 à 11’ 48’’

Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 18 Septembre 2024