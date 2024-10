Cyclisme Premier succès en Élite pour Toareva Parker

Tahiti, le 13 octobre 2024 - Le Vélo Club de Tahiti a organisé le Grand Prix Mr Bricolage samedi après-midi du côté de Fare Ute avec une course en circuit en présence de l’ex-grand champion cycliste Laurent Jalabert. Toareva Parker promu en catégorie Open cette saison a remporté son premier succès dans en Élite. Au programme également, les finales du Challenge Pop réservées aux catégories jeunes.



Large revue d’effectif du cyclisme local samedi. Toutes les catégories d’âge de la Fédération tahitienne de cyclisme (FTC) étaient en lice à Fare Ute. Le Challenge Pop pour les catégories U8 à U19 filles et garçons a ouvert le programme sur le circuit. Les ainés des catégories Access et Open ont enchaîné avec le Grand Prix Mr Bricolage proposé par le Vélo Club de Tahiti (VCT).



Le circuit de 1,1 km comportait 50 tours soit 55 km à couvrir. Avec l’arrivée et le départ à la hauteur de la Brasserie Hoa, les coureurs longeaient la rivière Papeava dans les deux sens. Coureur emblématique du cyclisme français en son temps, Laurent Jalabert qui connaissait déjà Tahiti pour avoir participé à la Ronde tahitienne en 2016, épreuve créée par Benoit Rivals le président du VCT, a honoré le Grand Prix Mr Bricolage de sa présence. Cela a peut-être donné un surcroit de motivation aux coureurs car les attaques ont fusé dès le départ, le peloton ayant déjà explosé après deux tours de circuit. Taruia Krainer, Arnaud Dupré et Michel Quentin formaient la première échappée du jour, mais ça évoluait sans cesse par la suite au fil des tours. Taruia Krainer était encore devant au 20e tour mais accompagné de Léo Cazaubiel et Toareva Parker. La course s’est animée encore un peu plus lors des dix sprints intermédiaires, (cinq organisés dans le cadre du Challenge Sprint dont le classement final offrait 10 000 francs au vainqueur ; les cinq autres proposant des primes à chaque passage).



Le trio de tête a augmenté doucement mais sûrement son avance sur un groupe de contre-attaquant composé de Mehdi Gabrillargues, Maheanuu Izal, Heiarii Manutahiti et Henri Chan qui ne devait jamais parvenir le rettraper.



Fin de course à sensation



La victoire semblait devoir se jouer entre Taruia Krainer et Léo Cazaubiel, Toareva Parker ayant été décroché à deux reprises par ses compagnons d’échappée mais il ne lâchait rien et parvenait à recoller. Il cédait encore du terrain dans l’avant-dernier tour, mais il revenait une nouvelle fois dans la roue de Krainer et Cazaubiel. Il attaquait dans le dernier tour, Cazaubiel son coéquipier chez TOR laissait faire et Taruia Krainer tardait à réagir se consacrant à marquer Léo Cazaubiel. Cela fit le bonheur de Toareva Parker qui s’envolait vers sa première victoire en Open, Taruia Krainer prenant la deuxième place au sprint. Mais c’est bien Léo Cazaubiel qui remportait le Challenge sprint d’un point devant Taruia Krainer, les deux coureurs se partageant tout l’enjeu lors des sprints à prime. Toareva Parker ne cachait pas son bonheur mais semblait croire que ses deux compagnons d’échappée lui avaient offert la victoire : “Je pense qu’ils m’ont attendu dans le dernier tour et qu’ils m’ont laissé gagner. Je m’entraîne tous les jours avec Taruia et Léo est un coéquipier et ce sont deux grands copains. C’est ma première saison en Open et mon objectif était d’essayer de gagner une course et ça s’est produit aujourd’hui. Même si j’ai souffert par instant, j’ai réussi à suivre le rythme de Taruia et Léo et c’est une grande satisfaction et c’est encourageant pour l’avenir.” Toareva Parker faisait preuve d’un excès de modestie car Krainer et Cazaubiel ont bien souligné qu’ils ne l’avaient pas laissé gagner et que ce sont les circonstances de la course et ses qualités qui lui avaient permis de s’imposer.



En début d’après-midi avaient eu lieu sur le circuit et sur des distances variables selon les catégories d’âge les finales du “Challenge Vendredi Pop”. Le concept, lancé par la FTC au mois de mars et géré par Benoit Rivals et Kahiri Endeler, a pour but de préparer la relève du cyclisme local et de former des talents en vue des Jeux du Pacifique 2027. Des U8 aux U19, trois entraînements ont été programmés hebdomadairement, quatre manches de compétition ont eu lieu sur la piste de Fautaua avant les finales de samedi et un déplacement a été organisé en Nouvelle-Zélande. Grand espoir du cyclisme local, Herehau Laurent vainqueur du challenge en U19 a déjà du vécu chez les seniors et d’autres comme Joris Kerleo Dubes lauréat en U15 sont sans nul doute appelés à rejoindre l’élite locale à terme.



Prochain rendez-vous avec le Championnat de Polynésie sur route le dimanche 27 octobre soit deux jours avant le départ de Kahiri Endeler pour le Brésil où il participera au Tour de Rio du 1er au 3 novembre au sein d’une équipe professionnelle continentale.



Résultats

Grand Prix Mr Bricolage (55 km)

1 Toareva Parker (TOR) 1 h 14’ 11’’

2 Taruia Krainer (Pirae) à 4’’

3 Léo Cazaubiel (TOR) à 4’’

4 Maheanuu Izal (TOR) à 44’’

5 Heiarii Manutahi (VCBB) à 44’’

6 Henri Chan (TOR) à 45’’

7 Mehdi Gabrillargues (VCBB) à 45’’

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 13 Octobre 2024 à 17:49