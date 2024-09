Cyclisme : Pirae, champion de Polynésie en contre-la-montre

Tahiti, le 7 septembre 2024 – Taruia Krainer, Nuumoe Lintz, Carlqvist Manate et Gilles Venet ont remporté le trophée du championnat de Polynésie de contre-la-montre par équipe, samedi, à Vairao, en venant à bout du parcours de 28 kilomètres entre Teahupo’o et Toahotu en 35 minutes et 3 secondes. Prochaine étape : le Tour Tahiti Nui, dont le coup d’envoi sera donné le samedi 14 septembre.





La fédération tahitienne de cyclisme (FTC) avait installé sa tente devant la mairie de Vairao, samedi, pour le championnat de Polynésie de contre-la-montre par équipe. Sept équipes étaient en lice, à raison de trois à quatre coureurs chacune. Les départs se sont échelonnés en milieu d’après-midi, à trois minutes d’intervalle. Direction Teahupo’o, avec un demi-tour à la stèle de la vague mythique, au PK 0, puis cap sur la mairie de Toahotu avant de revenir au point de départ, pour un total de 28,3 kilomètres.



Le sud de Tahiti se prête particulièrement bien à cette compétition sur route, où les concurrents lancés à pleine vitesse doivent composer avec la circulation. “Si on vient à la Presqu’île, c’est parce qu’il y a moins de circulation et que les automobilistes sont plus détendus, mais aussi parce que le paysage est merveilleux. Pour les difficultés du circuit, il a des faux plats montants et descendants, côté Teahupo’o. On est aussi vigilant sur la sécurité au niveau du restaurant et du magasin de Toahotu, où il y a du monde”, nous a indiqué Teva Bernadino, président de la FTC.







Un parcours “roulant”, mais “exigeant”

Avec une vitesse de 48 à 55 km/h, l’équipe Pirae 1 signe le meilleur temps, avec un peu plus d’une minute d’avance sur les suivants, ses coureurs décrochant ainsi le titre de champions de Polynésie, malgré une frayeur à mi-parcours. “La course a été assez difficile, avec du vent dans tous les sens. Le parcours était bien roulant, vu la qualité de la route. C’était exigeant (…). Au premier demi-tour à Teahupo’o, on a perdu un copain qui a percé, dû à un problème mécanique. On a dû se remobiliser à trois pour tout donner jusqu’à la ligne d’arrivée, et je crois que c’était la stratégie gagnante”, a confié Nuumoe Lintz, accompagné de ses coéquipiers, à l’issue du sprint final.



Cette étape à Taiarapu-Ouest était la dernière avant le Tour Tahiti Nui, qui sera lancé samedi prochain, le 14 septembre. Teva Bernadino promet “un beau spectacle” avec une cinquantaine de coureurs, dont plusieurs étrangers, tous prêts à s’élancer pour tenter de décrocher le maillot jaune du Fenua.





Les podiums Open Pirae 1 (Krainer, Lintz, Manate, Venet) : 35’ 03’’ Tor 1 (Cazaubiel, Parker, Izal, Quentin) : 36’ 09’’ Tor (Chan, Michel, Janitor) : 37’ 38’’

Mixte Access Marara Tri (Crawford, Nui, Sun, Chang Sang) : 42’ 55’’ Tor (Raapoto, Haro, Pipelier) : 43’ 38’’

Mixte Open RTT (Bounhoure, Degage, Otaha, Rauhuri) : 41’ 38’’

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Dimanche 8 Septembre 2024 à 14:51 | Lu 187 fois