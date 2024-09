Cyclisme – Les Américains costauds

Tahiti, le 16 septembre 2024 - La 3e étape du Tour Tahiti Nui s’est déroulée lundi entre les mairies de Papeete et Vairao avec deux passages par le plateau de Taravao. Après celle de Ryan Gorman la veille, nouvelle victoire américaine avec Matheus Johnson qui a devancé son compatriote Cody Berta. Le Métropolitain Victor Bohal a conservé son maillot jaune endossé dimanche.





Après déjà trois étapes, le Tour Tahiti Nui commence à laisser entrevoir ses potentiels vainqueurs, bien que la 3e étape disputée lundi entre Papeete et Vairao avec la montée du plateau de Taravao à deux reprises n’ait pas été aussi déterminante qu’envisagé. On s’attendait à un coup de force des grimpeurs, même si la montée du plateau n’est pas un exercice particulièrement difficile pour eux, mais la course s’est jouée avant avec une échappée composée des Américains Matheus Johnson, Cody Berta et Jeffrey Morton, du Métropolitain Michel Quentin et du Tahitien Manarii Laurent, partis de loin. Les cinq coureurs ont roulé de concert dans le plateau et jusqu’à la ligne d’arrivée où Matheus Johnson s’est imposé au sprint devant Cody Berta. Michel Quentin, Manarii Laurent et Jeffrey Morton suivaient à 1 et 3 secondes. Victor Bohal, le maillot jaune, réglait aussi au sprint à 3’ 06’’ du vainqueur un groupe de huit coureurs parmi lesquels figuraient les Tahitiens Taruia Krainer et Mehdi Gabrillargues ainsi que Rayann Lacheny, le vainqueur du Tour 2023. Compte tenu de la composition du groupe de tête, le général a peu bougé au terme de la 3e étape.

Le général devrait évoluer mardi et mercredi



Victor Bohal, le leader du Tour, a géré sa course lundi, ne s’inquiétant pas trop de l’écart qui le séparait du groupe d’échappée, comme il l’a confié à l’arrivée : “On savait que dans les 15 ou 20 derniers kilomètres, il y avait deux belles bosses qui se suivaient. On savait que ça allait être sport ! Au début, j’ai filtré un peu les échappées qui partaient. J’ai vu que personne n’était dangereux pour le général. On a vite pris en main la course derrière avec mes coéquipiers. L’écart grandissait quand même, mais j’étais serein. On a réussi à rester groupés jusqu’à la fin et j’ai fait un beau sprint, donc je suis content. C’est rassurant pour la suite ! On a eu une grosse pluie sur la fin. Ça peut être glissant et l’année dernière, j’étais tombé malade en avalant un peu de pluie avec de la terre qui était sur la route, donc j’ai fait attention à bien fermer la bouche. Demain (ce mardi, NDLR), on a un contre-la-montre individuel le matin, et en fin de matinée, on a une course de 70 km. Ça va être compliqué, parce que je n’ai pas apporté de vélo de contre-la-montre de France, donc je vais faire ce que je peux.” Mais nul doute qu’à l’appui de ce qu’il a montré depuis le départ de l’épreuve, le coureur de Dinan dans les Côtes-d’Armor continuera à figurer parmi les meilleurs.



Les journées de mardi et mercredi ne seront peut-être pas décisives mais elles vont sans nul doute peser sur le classement général. Avec le contre-la-montre individuel le matin et l’étape en ligne dont l’arrivée est située à la patte d’oie du Belvédère mardi, puis le terrible final mercredi au cimetière de Erima, il est probable que les écarts vont être significatifs. On comptait lundi soir six coureurs (Bohal, Krainer, Gorman, Berta, Besnier et Lacheny) en moins de trois minutes au général et se situe ans doute parmi eux le futur vainqueur du Tour Tahiti Nui, bien qu’il ne faille pas écarter Cazaubiel, Dupré et Johnson, capables de réaliser un bon coup dans un grand jour.



Patrice Bastian avec Anne-Charlotte Lehartel



Résultats

*3e étape (74 km)

1. Matheus Johnson (Voler Factory) 1 h 52’ 31’’

2. Cody Berta (Performance Bicycle) mt

3. Michel Quentin (TOR 1) à 1’’

4. Manarii Laurent (Arue) à 3’’

5. Jeffrey Morton (Performance Bicycle) à 3’’

*Classement général

1. Victor Bohal (VCBB 1) 5 h 07’ 07’’

2. Taruia Krainer (Pirae 1) à 28’’

3. Ryan Gorman (Voler Factory) à 55’’

4. Cody Berta (Performance Bicycle) à 1’ 04’’

5. Erwan Besnier (VCBB 1) à 2’10’’

*Maillot vert (sprint)

1. Ryan Gorman (Voler Factory) 37 pts

2. Mehdi Gabrillargues (VCBB 1) 28 pts

3. Manarii Laurent (Arue) 23 pts

*Maillot à pois (montagne)

1. Matheus Johnson (Voler Factory) 20 pts

2. Michel Quentin (TOR 1) 16 pts

3. Jeffrey Morton (Performance Bicycle) 12 pts

*Maillot U23

1. Erwan Besnier (VCBB 1)

*Maillot master

1. Ryan Gorman (Voler Factor)

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 16 Septembre 2024 à 17:48 | Lu 232 fois