Cyclisme – Le Tour Tahiti Nui et le Tour des Vahine en approche

Tahiti, le 28 août 2024 - La 28e édition du Tour Tahiti Nui cycliste débutera le samedi 14 septembre et la 3e édition du Tour des Vahine sera lancée le lendemain. Le Tour Tahiti Nui mettra en scène 42 coureurs dont 19 venus des États-Unis, de métropole, de Nouvelle-Calédonie et de Nouvelle-Zélande. Le Tour des Vahine sera animé uniquement par des licenciées locales, au nombre de 14.



Le grand temps fort de la saison cycliste locale est bien ficelé à 15 jours de l’échéance. La Fédération tahitienne de cyclisme (FTC), présidée par Teva Bernardino, travaille depuis plusieurs mois sur l’organisation du Tour Tahiti Nui et du Tour des Vahine, comme c’est le cas chaque année, et maîtrise aujourd’hui tous les domaines qui y sont attachés. Car organiser un tour cycliste avec plusieurs étapes sur des routes qui sont ouvertes à la circulation n’est pas une mince affaire, notamment au niveau de la sécurité. Le Tour Tahiti Nui et le Tour des Vahine nécessitent en effet la participation d’une cinquantaine de personnes pour gérer tous les paramètres de l’événement.



Quant aux contacts pris avec des coureurs extérieurs, ils ont été suivis d’effets en ce qui concerne le Tour Tahiti Nui, 19 coureurs faisant le déplacement à Tahiti. Mais cela est aussi le fait des clubs, le VC Bora Bora et le Team Orohena Racing démarchant de leur côté pour renforcer leurs équipes avec des coureurs extérieurs. Les Américains de Performance Bicycle, déjà présents en 2023, seront de retour avec deux équipes et neuf coureurs. Moins de succès chez les dames, le Tour des Vahine devant se dérouler sans concurrentes métropolitaines ou étrangères. Son maintien a d’ailleurs été un temps incertain alors qu’il n’y avait que sept engagées, mais les inscriptions de dernière minute ont poussé la FTC à maintenir l’épreuve avec 14 Tahitiennes au départ. Le Tour Tahiti Nui comportera huit étapes entre Tahiti et Moorea pour une distance totale de 783 km, celui des Vahine étant organisé sur six étapes et 244 km.

Le Calédonien Rayann Lacheny pour un doublé



Le Tour Tahiti Nui 2023 avait longtemps été indécis, mais le favori calédonien Rayann Lacheny avait logiquement fini par s’imposer devant un autre coureur du Caillou, Florian Barket. Les Calédoniens seront deux cette année avec Rayann Lacheny et Sébastien Le Divenach. C’est peu par rapport au volume de leur présence habituellement, mais les événements en Nouvelle-Calédonie ne permettent pas à ses coureurs de s’entraîner sereinement. Auteur d’une belle saison en métropole, Rayann Lacheny fait figure de grand favori du Tour 2024. Tous d’un bon niveau, les coureurs métropolitains et ceux de Vendée U en particulier peuvent toutefois contester la suprématie du Calédonien. Les Américains compteront principalement sur Jeffrey Morton, 2e du maillot vert en 2023, pour réussir des coups.



Du côté des Tahitiens et en l’absence de Kahiri Endeler, 4e en 2023 et actuellement sur l’île de La Réunion, Léo Cazaubiel, 5e au général du Tour Tahiti Nui 2023 et qui a fait le déplacement de métropole où il est étudiant, et Taruia Krainer, 7e en 2023 et double vainqueur du Tour en 2012 et 2018, paraissent les plus aptes à faire briller les couleurs tahitiennes. Nuumoe Lintz s’impose pour sa part comme un solide outsider. Double vainqueur du Tour des Vahine en 2022 et 2023, Élodie Touffet, rentrée en métropole depuis, n’a pas pu se libérer pour revenir sur le Fenua. Chez les dames, en l’absence également de Poerava Van Bastolaire qui attend un heureux événement, la sociétaire de Marara Tri Kylie Crawford, qui domine le cyclisme féminin local cette saison, fait office de favorite. Le Tour Tahiti Nui 2024 et à un degré moindre celui des Vahine s’annoncent variés au niveau de leur profil avec du contre-la-montre (uniquement pour les hommes), du plat et de la montagne et ceci devrait engendrer du spectacle et de belles bagarres avec un plateau relevé. Mais espérons que l’édition 2024 bénéficiera de la clémence du temps, ce qui ne fut pas le cas en 2023 où trois étapes avaient dû être annulées pour cause de fortes pluies.



LE PARCOURS

TOUR TAHITI NUI

- 14 septembre : 1re étape : CLM par équipes Hitia’a (28 km)

- 15 septembre : 2e étape : Punaauia-Vairao A/R (116 km)

- 16 septembre : 3e étape : Papeete-Plateau de Taravao-Vairao (103 km)

- 17 septembre : 4e étape (1) : CLM individuel Hitia’a (20,9 km)

- 17 septembre : 4e étape (2) : Hitia’a-Taravao-Arue Erima (63,6 km)

- 18 septembre : 5e étape : Pirae-Taravao-Pirae Patte d’oie Belvédère (106 km)

- 19 septembre : 6e étape : Teavaro A/R avec deux tours de Moorea (120 km)

- 20 septembre : 7e étape : Teavaro A/R-Belvédère de Opunohu (102 km)

- 21 septembre : 8e étape (1) : Papeete-Hitia’a-Arue Tahara’a (75,5 km)

- 21 septembre : 8e étape (2) : Circuit front de mer de Papeete (48 km)



TOUR DES VAHINE

- 15 septembre : 1re étape : Punaauia-Papara A/R (56,5 km)

- 16 septembre : 2e étape : Papeete-Vairao (68,6 km)

- 17 septembre : 3e étape (1) : CLM individuel Hitia’a (20,9 km)

- 17 septembre : 3e étape (2) : Hitia’a-Arue Erima (30 km)

- 18 septembre : 4e étape : Pirae-Tiarei-Pirae Patte d’oie Belvédère (48,2 km)

- 19 septembre : 5e étape : Teavaro A/R avec un tour de Moorea (60 km)

- 20 septembre : 6e étape : Teavaro-Belvédère de Opunohu (41,5 km)

- 21 septembre : 7e étape (1) : Papeete-Papeno’o-Arue Tahara’a (37,4 km)

- 21 septembre : 7e étape (2) : Circuit front de mer de Papeete (24 km)





LE PALMARES 2023



Classements

TOUR TAHITI NUI

*Top 5 Général

1. Rayann Lachenny (NC-Pir) 12h39’44’’

2. Florian Barket (NC-TOR) à 45’’

3. Olivier Leroy (Fra-TPC) à 52’’

4. Kahiri Endeler (Tah-TPC) à 1’13’’

5. Léo Cazaubiel (Tah-TOR) à 3’52’’



- Maillot vert (sprint) : Olivier Leroy (Fra-TPC)

- Maillot blanc (U23) : Rayann Lachenny (NC-Pir)

- Maillot à pois (montagne) : Rayann Lachenny (NC-Pir)

- Maillot rouge (master) : Opeta Vernaudon (Tah-Ven)

- Par équipes : Tamarii Punaruu



TOUR DES VAHINE

*TOP 5 Général

1. Élodie Touffet (Fei Pi) 280 pts

2. Poerava Van Bastolaire (Pir) 260 pt

3. Kylie Crawford (Mar Tri) 228 pts

4. Patricia Themereau (NC) 214 pts

5. Karen Edwards (USA) 212 pts



- Maillot vert (sprint) : Poerava Van Bastolaire (Pir)

- Maillot à pois (montagne) : Élodie Touffet (Fei Pi)

- Maillot rouge (master) : Élodie Touffet (Fei Pi)

