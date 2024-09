Cyclisme - Le Tour Tahiti Nui bien lancé



Tahiti, le 15 septembre 2024 - La 28e édition du Tour Tahiti Nui cycliste a débuté samedi avec un contre-la-montre par équipes à Hitia’a et s’est poursuivi dimanche par une étape en ligne entre Punaauia et Vairao aller et retour qui s’est avérée animée et remportée par l’Américain Ryan Gorman. Le métropolitain Victor Bohal a endossé le maillot jaune dimanche.



Le peloton du Tour Tahiti Nui ne comporte pas de féminines comme cela était envisagé après l’annulation du Tour des Vahine par manque de participantes. Et sans minimiser les qualités des meilleures cyclistes féminines locales, elles auraient eu bien du mal à suivre le rythme de l’étape de dimanche. Ça a roulé vite : à près de 45 km/h de moyenne. Les 39 engagés du Tour Tahiti Nui dont deux Néo-Calédoniens, huit Américains et huit métropolitains se sont mis en jambes dimanche matin à Hitia’a lors de la première étape courue en contre-la-montre par équipe sur 28 km. C’est l’équipe 1 du VC Bora Bora composée de Mehdi Gabrillargues, Heiarii Manutahi et des métropolitains Victor Bohal et Erwan Besnier qui a réalisé le meilleur chrono devant Pirae 1 représenté par Taruia Krainer, Nuumoe Lintz, Gilles Venet et le Calédonien Rayann Lachenny vainqueur du tour tahitien 2023.



L’équipe américaine Voler Factory Racing a complété le podium malgré une petite erreur de parcours qui lui a fait perdre une trentaine de secondes. L’un de ses équipiers, Ryan Gorman, n’a pas caché qu’il avait un esprit de revanche, dimanche matin, au départ de la deuxième étape. Il se plaignait ouvertement du fait que l’erreur de parcours de son équipe, samedi, était due à un manque de signalement au demi-tour. Et Ryan Gorman a confirmé son état d’esprit en attaquant en solitaire quasiment dès le départ de la deuxième étape, à la mairie de Punaauia sur un parcours conduisant les coureurs à la mairie de Vairao où était fixé le demi-tour pour revenir vers Punaauia et couvrir les 116 km de l’étape. L’attaque du Californien a eu pour conséquence de faire rapidement exploser le peloton, les contre-attaques se succédant pour ne pas laisser trop d’avance à Ryan Gorman.

Ça s’annonce très ouvert



Il faudra une bonne vingtaine de kilomètres aux contre-attaquant pour recoller avec le Californien. Au demi-tour à Vairao, un groupe de sept échappées progressait sur un rythme élevé avec trois Américains, Ryan Gorman, Andrew Carr et Cody Berta, deux métropolitains Victor Bohal et Arnaud Dupre et deux Tahitiens Taruia Krainer et Léo Cazaubiel (Cazaubiel courant toutefois en métropole). Rayann Lacheny et Erwan Besnier n’étaient pas loin derrière mais ne parvenaient pas à recoller. Au retour vers Punaauia, Ryan Gorman, revanchard, n’a cessé de porter des attaques jusqu’à ce que l’une d’elle soit payante du côté des grottes de Mara’a. Ryan Gorman ralliait l’arrivée en solitaire et après 2 h 37’ 39’’ de course. Le groupe de tête se désagrégeait dans le final, Victor Bohal et Léo Cazaubiel faisant 2 et 3 à 42 et 44 secondes du vainqueur d’étape, Taruia Krainer prenant la quatrième place, quelques secondes plus tard. Taruia Krainer vainqueur du Tour Tahiti Nui en 2012 et 2018 se montrait satisfait de la tournure des événements : “C’est une bonne étape pour moi car je ne perds pas beaucoup de temps au général. Mais ça n’a pas été facile à gérer car mes coéquipiers Rayann (Lachenie) et Nuumoe (Lintz) étaient derrière et je devais essayer de temporiser mais en restant dans le groupe de tête. Et puis ça roulait vite et il fallait suivre, on a couvert l’étape à 45 km/h de moyenne. Mais avec mes coéquipiers de Pirae, on reste tous bien placés au général et c’est primordial pour la suite du Tour.”



Victor Bohal s’est vêtu de jaune dimanche et devance Taruia Krainer et Ryan Gorman au général. Mais les écarts sont relativement restreints au niveau du Top 10 et ça promet une belle bagarre dans les jours à venir notamment sur les étapes où le final se déroulera dans des montées à fort pourcentage. La troisième étape qui conduit lundi les coureurs de Papeete à la mairie de Vairao donnera un aperçu des qualités de grimpeurs des meilleurs car ils devront négocier la montée au plateau de Taravao à deux reprises avant de rejoindre l’arrivée à Vairao.

Patrice Bastian

Résultats

2e étape (116 km)

1er Ryan Gorman (Voler Factory) 2 h 37’ 39’’

2e Victor Bohal (VCBB 1) à 42’’

3e Léo Cazaubiel (TOR 1) à 44’’

Classement général

1er Victor Bohal (VCBB 1) 3 h 11’ 30’’

2e Taruia Krainer (Pirae 1) à 27’’

3e Ryan Gorman (Voler Factory) à 55’’

Maillot vert

1er Ryan Gorman (Voler Factory) 23 pts

2e Victor Bohal (VCBB 1) 19 pts

3e Taruia Krainer (Pirae 1 8 pts

Maillot U23

1er Erwan Besnier (VCBB 1) 3 h 13’ 39’’

Maillot master

1er Ryan Gorman (Voler Factor) 3 h 12’ 25’’

