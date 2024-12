Cyclisme - Hervé Arcade apporte de nouveau son expertise

Tahiti, le 6 décembre 2024 - Cadre technique sportif de la Fédération tahitienne de cyclisme entre 2021 et 2023 puis sollicité par l’équipe Vendée U-Pays de la Loire pour y occuper le rôle de directeur sportif, Hervé Arcade est de retour au Fenua pour y reprendre son poste de CTS dans le but de dynamiser le cyclisme local et de préparer les Jeux du Pacifique 2027.



Le cyclisme tahitien fonctionnait depuis quelques mois sans Cadre technique sportif (CTS) après la démission de Taruia Krainer qui a souhaité prendre une autre orientation professionnelle. L’absence d’un CTS au sein du monde cycliste local était dommageable notamment dans la perspective des Jeux du Pacifique 2027. Teva Bernardino, le président de la Fédération tahitienne de cyclisme (FTC), a ciblé des candidats potentiels parmi lesquels figurait Hervé Arcade qui remplissait toutes les conditions professionnelles requises outre qu’il avait aussi l’avantage de connaître Tahiti pour y avoir déjà été CTS pendant deux ans. Le recrutement d’Hervé Arcade a fait l’unanimité dans le cyclisme local qui avait pu jauger ses compétences lors de son premier passage au Fenua. L’intéressé, dont on rappelle qu’il fut une grande figure du cyclisme antillais lorsqu’il était coureur avant de se tourner vers l’encadrement technique, semble en tout cas toujours aussi motivé pour s’investir dans son rôle de CTS comme il nous l’a confié : “J’avais découvert le cyclisme tahitien en 2021 et s’il y avait du potentiel, il y avait aussi beaucoup à faire pour le dynamiser notamment au niveau du cyclisme féminin et du VTT. Les actions que j’ai menées avec le bureau fédéral ont, en partie, porté leurs fruits. Ce fut aussi le cas au niveau du cyclisme sur route où on était parvenu à gonfler les effectifs. Il semblerait que la dynamique soit un peu retombée mais les bases existent. Et comme j’aime les challenges, je vais m’efforcer de relancer cette dynamique d’autant qu’il y a l’objectif des Jeux du Pacifique en 2027.”

Une feuille de route dense



Le cyclisme local ne repart pas de zéro car Kahiri Endeler et Benoît Rivals se sont beaucoup investis cette saison pour que la discipline reste active et porteuse de projets. Il faut aussi souligner le rôle important de François Le Stunff, le responsable de l’école de cyclisme. Hervé Arcade pourra compter sur eux pour remplir les objectifs d’une feuille de route qui s’annonce dense et il en a bien conscience : “Il faut relancer le VTT qui est aujourd’hui totalement inactif d’autant qu’il est programmé aux Jeux du Pacifique. Il faut aussi booster le cyclisme féminin et reprendre les actions en milieu scolaire. Et puis il faut bien sûr densifier le peloton sur route qui est restreint à l’heure actuelle au niveau de son élite. Il nous faut mettre en place une filière de haut niveau pour que le cyclisme tahitien soit vraiment compétitif en 2027. On doit rassembler les forces vives et je suis confiant car je suis bien entouré avec Teva Bernardino, Kahiri Endeler, Benoît Rivals, François Le Stunff et d’autres et je compte aussi sur Jayson Chonfont qui est diplômé pour encadrer le BMX, une discipline où l’on doit aussi développer les actions en milieu scolaire et dans les quartiers. Je pense que l’on a une équipe encadrante compétente et motivée et je suis convaincu que nos actions vont être bénéfiques à court et moyen termes pour que le cyclisme tahitien rayonne.”

Les Championnats de France des Outre-Mer et la Pacific Cup programmés en 2025 seront un premier révélateur quant à l’ambition du cyclisme tahitien sur route de monter en gamme tant chez les hommes que chez les femmes. Cela vaut aussi pour le cyclisme sur piste, le VTT et le BMX. Hervé Arcade va décidément être très sollicité mais son discours laisse entendre que c’est ce qui le porte.

Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 8 Décembre 2024 à 10:50 | Lu 74 fois