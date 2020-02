Crossfit : Le team Xtrem Gym vers le West Coast Classic

Tahiti, le 27 février 2020 - Neuf athlètes (six femmes et trois hommes) de Xtrem Gym participeront, du 20 au 22 mars en Californie, au West Coast Classic, l'une des plus importantes compétitions de crossfit aux États-Unis.



Du 20 au 22 mars, quelques-uns des meilleurs athlètes de crossfit participeront à une nouvelle édition du West Coast Classic, dans la ville de Del Mar, en Californie. Parmi-eux, neuf Tahitiens de la salle Xtrem Gym ont choisi de relever ce défi.



Heiva Ah-Min et Nancy Vongue, deux mordus de la discipline, ont décidé, il y a plusieurs semaines, de monter leur équipe pour participer à cette compétition. Ils seront ainsi six femmes et trois hommes, soit deux équipes féminines, coachées par Nancy Vongue, et une équipe masculine, menée par Heiva Ah-Min.



"On s'entraîne depuis pas mal de temps et on veut se mesurer à d'autres athlètes pour voir réellement notre niveau", atteste l'intéressé.