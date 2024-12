Cross-country – Guénaël Oliviero vainqueur mais pas champion



Tahiti, le 9 décembre 2024 - Le domaine de Atimaono à Papara a servi de cadre, dimanche après-midi, aux Championnats de Polynésie de cross-country. Guénaël Oliviero s’est imposé sur la course hommes seniors et masters mais ne pouvait prétendre au titre de champion de Polynésie, celui-ci n’étant pas licencié localement. Teva Poulain, deuxième au scratch, est champion master et Eddy Pang Fat (10e) champion senior. Amandine Matera s’est imposée chez les dames.



Les Championnats de Polynésie de cross-country ont attiré une centaine de participants toutes catégories confondues sur le spot du domaine de Atimaono à Papara dimanche après-midi. La chaleur était forte mais le vent également. Celui-ci a durci les courses lorsqu’il était de face dans un sens du parcours mais a poussé les coureurs dans le dos dans l’autre sens.



Quatre courses étaient au programme avec des distances variant de 2 à 8 km en fonction des catégories d’âge. La course phare du programme était lancée à 16 heures avec un peloton d’une quarantaine de coureurs englobant les catégories seniors et masters hommes. Vainqueur de la Corrida de Faa’a la veille, Guénaël Oliviero en avait encore sous la semelle car si seul Teva Poulain est resté dans sa foulée lors du premier des quatre tours, le Breton, en séjour professionnel au Fenua pour quelques mois au titre de la marine nationale, a ensuite fait cavalier seul. Il a couvert les 8 km en 30’ 03’’ sur un terrain sec et parfois piégeux où il fallait éviter les trous de crabe pas toujours visibles.



Guénaël Oliviero s’entraîne avec le club de Central mais n’y étant pas officiellement licencié, il ne pouvait apparaître dans le palmarès des Championnats de Polynésie. Teva Poulain, deuxième au scratch en 31’ 50’’, pouvait, lui, prétendre à un titre, étant sociétaire d’ACE Arue. Il décrochait ainsi celui des masters. Fulbert Gara de ATN Run et troisième au scratch en 32’ 33’’ terminait deuxième master. Eddy Pang Fat, tenant du titre en seniors, gardait son bien malgré sa dixième place au scratch car devancé par des non-licenciés et des masters.

Teva Poulain a bien récupéré



Un retour remarqué ces dernières semaines : celui de Teva Poulain, stoppé sportivement un temps par des problèmes cardiaques et qui est de nouveau compétitif. Il s’en explique : “Je reviens doucement après mes gros ennuis de santé et ça se passe plutôt bien. Je m’étais testé à l’Ekiden marathon et à l’Urban Run où j’ai pris confiance et je me lâche de plus en plus. Je ne suis pas encore au top de ma forme et si j’ai suivi Guénaël dans le premier tour, j’ai préféré gérer ensuite pour assurer le titre de champion de Polynésie master. J’avais l’habitude par le passé de faire toutes les courses, que ce soit en course à pied, en triathlon et en cyclisme, mais je vais maintenant devoir faire des choix. Je vais privilégier le cyclisme car j’y suis présélectionné pour les Jeux du Pacifique 2027, mais je pense m’aligner ponctuellement sur d’autres disciplines pour entretenir la forme.” Passé en catégorie masters cette année, Teva Poulain reste toujours aussi motivé.



À retenir également dimanche, dans le palmarès des Championnats de Polynésie, les titres d’Amandine Matera qui s’est imposée chez les dames devant Clémence Dede et de Felice Covillon en juniors qui a confirmé son statut de grand espoir de l’athlétisme local. Globalement, Central a tiré son épingle du jeu en décrochant six des douze titres en jeu et Tamarii Punaruu a remporté le Challenge du club le plus représenté avec quinze participants.



Programme encore chargé et varié le week-end prochain pour les amateurs de course à pied avec la Corrida de Noël de Arue samedi après-midi et le Mooz Raid organisé à Moorea dimanche matin par le VSOP qui propose un concept inédit avec une épreuve par équipe de deux coureurs qui enchaîneront swim run, trail, course d’orientation et Run & Bike.

Patrice Bastian



Résultats

*Top 10 scratch hommes (8 km)

1. Guénaël Oliviero (Ind) 30’ 03’’

2. Teva Poulain (ACE Arue) 31’ 50’’

3. Fulbert Gara (ATN Run) 32’ 33’’

4. Pierre Lesy (Fei Pi Tri) 33’ 14’’

5. Clément Boino (Central) 33’ 29’’

6. Ludovic Chastang (Fei Pi Tri) 33’ 56’’

7. Tereva Tapatoa (Ind) 34’ 03’’

8. Ronan Pouliquen (Oire Punaauia) 34’ 20’’

9. Hugo Cadudal (Ind) 34’ 37’’

10. Eddy Pang Fat (Tefana) 34’ 47’’



*Les champions de Polynésie par catégorie

- Benjamines (2 km) : Evanelia Bertrand (Tam Punaruu) 8’ 23’’

- Benjamins (2 km) : Yoni Fagotin (Tam Punaruu) 8’ 08’’

- Minimes filles (2 km) : Nais Hernandez (Central) 8’ 03’’

- Minimes garçons (4 km) : Manea Vincenti (Central) 15’ 41’’

- Cadettes (4 km) : Quitterie Stephant (Central) 18’ 19’’

- Cadets (6 km) : Noé Delbreil-Guyot (Central) 25’ 24’’

- Juniors femmes (4 km) : Heimiri Chane (ADT) 23’ 04’’

- Juniors hommes (6 km) : Felice Covillon (Central) 22’ 54’’

- Seniors femmes (6 km) : Amandine Matera (Central) 26’ 27’’

- Seniors hommes (8 km) : Eddy Pang Fat (Tefana) 34’ 48’’

- Masters femmes (6 km) : Jenny Bersuat (ATN Run) 30’ 04’’

- Masters hommes (8 km) : Teva Poulain (ACE Arue) 31’ 51’’

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 9 Décembre 2024 à 17:14 | Lu 153 fois