Croatie: un jeune poignarde à mort un élève de sept ans dans une école à Zagreb, plusieurs blessés

Zagreb, Croatie | AFP | vendredi 20/12/2024 - Un jeune adulte armé d'un couteau a tué vendredi un élève de sept ans et en a blessé plusieurs autres ainsi qu'une enseignante dans une école primaire à Zagreb, une attaque inédite dans un établissement scolaire en Croatie, ont indiqué les autorités.



Cinq personnes ont été blessées dans cette attaque "dont un enfant qui, malheureusement, est mort sur place après une tentative de réanimation", a déclaré la ministre de la Santé, Irena Hrstic, devant des journalistes.



"L'enfant décédé était âgé de sept ans", a-t-elle ajouté, exprimant son "indignation" face à cette attaque.



Tous les blessés, trois élèves et une enseignante, ont été hospitalisés et leur vie n'est pas en danger, a-t-elle ajouté, précisant qu'ils étaient tous dans un "état stable".



L'attaque s'est produite dans une école primaire dans le quartier Precko à Zagreb, non loin du centre-ville.



L'assaillant, qui a tenté de se suicider après avoir mené son attaque, a également été hospitalisé.



Il s'agit d'un ancien élève de la même école, âgé de 19 ans, selon le ministre de l'Intérieur, Davor Bozinovic.



Selon lui, la police l'a arrêté "dix minutes" après avoir été alertée, dans un dispensaire à proximité où il avait commencé à s'infliger des blessures avec un couteau, probablement avec l'intention de se suicider, a ajouté le ministre.



Selon lui, l'assaillant avait survécu à une tentative de suicide l'année dernière.



Il a attaqué les élèves et l'enseignante, grièvement blessée, dans les couloirs de l'établissement, selon le premiers éléments de l'enquête, a expliqué M. Bozinovic.



Mais, selon certains élèves, il serait entré aussi dans les classes.



"Ma soeur (élève de l'école, NDLR) m'a raconté qu'il n'y avait personne à l'entrée de l'école et que l'assaillant est d'abord entrée dans une classe de première année, puis dans une autre, celle de cinquième année", a raconté à l'AFP devant l'école Filip, un élève de 14 ans.



- Les élèves "en état de choc" -



Il ajoute avoir vu des élèves de première année, généralement âgés de 7 ans, sortir de l'établissement "en état de choc".



Pris de colère, Marko Sikirica, le père d'un élève qui se trouvait dans l'école au moment de l'attaque, a dénoncé le défaut de sécurité dans les établissements scolaires.



"Il doit y avoir des clôtures. Aujourd'hui, il y a tout, des radars, des détecteurs, des caméras, de l'analytique, l'intelligence artificielle ! Mais qu'avons-nous ? Un homme entre dans une école ouverte, sans protection !", a dit devant les médias cet homme bouleversé.



La Croatie n'a pas connu de tel incident en milieu scolaire. Mais des élèves de toute la région des Balkans ont été traumatisés par une fusillade qui s'est produite en 2023 dans une école à Belgrade, la capitale de la Serbie voisine, dans laquelle un élève de 13 ans a tué neuf de ses camarades et un gardien de l'établissement.



En début d'après-midi, une douzaine de voitures de police, gyrophares allumés, étaient stationnées devant l'école, et des médecins légistes vêtus de combinaisons blanches étaient sur place, a constaté un journaliste de l'AFP. Un périmètre de sécurité a été installé et la zone a été bouclée.



Les médias croates ont publié des photos d'un hélicoptère atterrissant à proximité de l'école pour transporter des blessés.



"Nous sommes choqués, comme l'ensemble de la population croate, par la tragédie survenue dans cette école primaire", a déclaré le Premier ministre Andrej Plenkovic.



Le maire de Zagreb, Tomislav Tomasevic, M. Bozinovic, et le ministre de l'Education, Radovan Fuchs, se sont rendus sur place.



Les autorités ont annoncé une journée de deuil samedi dans l'ensemble du pays.



En juillet, un homme armé a tué six personnes dans une maison de retraite à Daruvar (est), une attaque qui avait provoqué un choc dans le pays des Balkans.