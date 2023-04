Crash d'un hélicoptère de tourisme au Vietnam: 4 morts, une personne toujours portée disparue

Hanoï, Vietnam | AFP | jeudi 06/04/2023 - Quatre personnes sont mortes et une autre est encore portée disparue après le crash mercredi d'un hélicoptère touristique près de la baie d'Halong, au Vietnam, ont annoncé jeudi les médias officiels.



L'appareil, avec à bord un pilote et quatre touristes vietnamiens, a perdu le contact cinq minutes après avoir décollé pour survoler le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.



"Le corps du pilote a été retrouvé la nuit dernière vers onze heures du soir", a rapporté le média d'Etat VnExpress.



Une équipe de secours a trouvé une partie du Bell 505, hélicoptère léger conçu et fabriqué par la société américaine Bell Helicopter, jeudi matin avec un corps à l'intérieur, a indiqué le média, ajoutant que deux autres corps ont été retrouvés près de la baie d'Halong, sans donner plus de détails.



"L'équipe de secours et de recherche est toujours en quête du cinquième corps et de la partie manquante de l'appareil", a précisé VnExpress.



Le secteur de l'aviation civile vietnamienne dispose d'un bon niveau de sécurité, bien que les accidents impliquant des avions militaires soient fréquents.



La Northern Vietnam Helicopter Company, à qui appartient l'appareil, a déclaré qu'elle cesserait désormais tous les circuits touristiques dans le pays, selon l'Agence de presse vietnamienne.



La société transporte des touristes au-dessus des célèbres formations rocheuses de la baie d'Halong depuis 2019. Aucun accident n'avait été signalé depuis le début de son activité, dans un pays au nombre de touristes croissant.